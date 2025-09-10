Sadettin Saran'dan SPORX'e cevap!

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Sadettin Saran, basın toplantısı düzenledi.
Sadettin Saran, basın toplantısında Sporx'in ortak yayın sorusuna cevap verdi.
"ORTAK YAYIN DÜŞÜNMÜYORUZ"
Sporx Yayın Yönetmeni Burak Şen: "Ali Bey, daha önce tüm başkan adaylarının FBTV'ye çıkabileceklerini söyledi. FBTV'ye çıkmayı düşünüyor musunuz? Ali Bey ile ortak yayına çıkmayı düşünür müsünüz?"
Sadettin Saran: "Ortak yayın düşünmüyoruz. FBTV'ye çıkacağız galiba, planlarımızda var. Ali Bey o konuda açık. Faruk Ilgaz Tesisleri'ni açtılar. İsteseydik defterleri de açarlardı."
