Sadettin Saran'dan SPORX'e cevap!

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Sadettin Saran, Sporx'in Ali Koç ile ortak yayın sorusuna cevap verdi.

calendar 10 Eylül 2025 11:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: DHA
Sadettin Saran'dan SPORX'e cevap!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Sadettin Saran, basın toplantısı düzenledi.

Sadettin Saran, basın toplantısında Sporx'in ortak yayın sorusuna cevap verdi.

"ORTAK YAYIN DÜŞÜNMÜYORUZ"

Sporx Yayın Yönetmeni Burak Şen: "Ali Bey, daha önce tüm başkan adaylarının FBTV'ye çıkabileceklerini söyledi. FBTV'ye çıkmayı düşünüyor musunuz? Ali Bey ile ortak yayına çıkmayı düşünür müsünüz?"

Sadettin Saran: "Ortak yayın düşünmüyoruz. FBTV'ye çıkacağız galiba, planlarımızda var. Ali Bey o konuda açık. Faruk Ilgaz Tesisleri'ni açtılar. İsteseydik defterleri de açarlardı."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.