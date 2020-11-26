Süper Lig'de pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçına Tugay Kaan Numanoğlu verildi. Bir çok kişinin 'Kim bu hakem?' dediği Numanoğlu ataması ezber bozan bir karar oldu.



Serdar Tatlı MHK'sı ilk 10 haftada çok sayıda genç hakemi sahaya sürdü. Gençlerin performansı ve kabul görmeleri MHK'nın cesaretini zirveye taşıdı. Geçmişte "derbi" denilince akla ya FIFA kokartlı ya da ilk 3-5 kadrolu "derbi hakemi" akla gelirdi. Ama bu defa öyle olmadı.



İki hafta dinlendirildi



Bahattin Şimşek, Yasin Kol, Erkan Özdamar, Turgut Doman gibi isimleri birbirinden zorlu maçlara veren MHK, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde FIFA listesini hiç dikkate almadı ve Numanoğlu'nda karar kıldı.



7. haftadaki Trabzon-Kasımpaşa maçından tam puan alan genç hakeme 8. ve 9. haftalarda maç verilmedi. Kariyerinde hiç Fenerbahçe ve Beşiktaş maçı olmayan genç hakem hayatındaki 9. lig maçında çok önemli bir derbi mücadelesi yönetecek.



TUGAY KAAN NUMANOĞLU KİMDİR?



Doğum Tarihi: 06.11.1985

Eğitimi: Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi

Medeni durumu: Evli, iki çocuk babası

Babası Levent Numanoğlu eski Malatyasporlu futbolcu, UEFA Pro-lisansı var.



PEKİ YA ÖZELİ...



Tugay Kaan Numanoğlu, Yalova'da ikamet eden 2. Lig hakemiydi. Eşinin ciddi rahatsızlığı ve tedavisi için evini ve işini İstanbul'a taşıdı. Zorlu bir dönem sonrası sağlığına kavuşan eşi serbest avukatlık yapıyor. Beş yaşında bir kızı ve iki yaşında bir oğlu var.



