UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında AS Roma ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Roma 2-1'lik skorla kazandı.
İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Athletic Bilbao, 50. dakikada Inaki Williams'ın golüyle öne geçti.
Roma, 56. dakikada Zeki Çelik'in asisti ve Angelino'nun golüyle eşitliği sağladı.
Ahtletic Bilbao, 86. dakikada Yeray Alvarez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Roma, 90+4. dakikada Eldor Shomurodov'un golüyle kazandı.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 13 Mart'ta San Mames'te oynanacak.
Turu geçen tarafta çeyrek finalde Fenerbahçe - Glasgow Rangers (İlk maçı Rangers 3-1 kazandı) eşleşmesinin galibiyetle karşılaşacak.
İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Athletic Bilbao, 50. dakikada Inaki Williams'ın golüyle öne geçti.
Roma, 56. dakikada Zeki Çelik'in asisti ve Angelino'nun golüyle eşitliği sağladı.
Ahtletic Bilbao, 86. dakikada Yeray Alvarez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Roma, 90+4. dakikada Eldor Shomurodov'un golüyle kazandı.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 13 Mart'ta San Mames'te oynanacak.
Turu geçen tarafta çeyrek finalde Fenerbahçe - Glasgow Rangers (İlk maçı Rangers 3-1 kazandı) eşleşmesinin galibiyetle karşılaşacak.
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