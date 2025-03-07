Roma, Athletic Bilbao'yu 90+4'te yıktı

Roma, 1-0 geriye düştüğü UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında 10 kişi kalan Athletic Bilbao'yu 90+4'te bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Roma, Athletic Bilbao'yu 90+4'te yıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mart 2025 00:51
Son güncelleme 07 Mart 2025 01:06
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında AS Roma ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Roma 2-1'lik skorla kazandı.

İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Athletic Bilbao, 50. dakikada Inaki Williams'ın golüyle öne geçti.

Roma, 56. dakikada Zeki Çelik'in asisti ve Angelino'nun golüyle eşitliği sağladı.

Ahtletic Bilbao, 86. dakikada Yeray Alvarez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Roma, 90+4. dakikada Eldor Shomurodov'un golüyle kazandı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 13 Mart'ta San Mames'te oynanacak.

Turu geçen tarafta çeyrek finalde Fenerbahçe - Glasgow Rangers (İlk maçı Rangers 3-1 kazandı) eşleşmesinin galibiyetle karşılaşacak.


Tahmin yapacaksınız ve ilk kuponunuzun bedelini ALT SINIR olmadan karşılıyorlar. İlk Kuponunun Tamamı Bizden kampanyası! Bu fırsatı kaçırmayın, son saatler! <<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery