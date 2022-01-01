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Rodman: "Shaq'ı durdurabilen tek kişi bendim!"

Chicago Bulls efsanesi Dennis Rodman, Hall of Fame oyuncu Shaquille O'Neal'ı "durdurabilen tek kişi olduğu için", kendisiyle bir problemi olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls efsanesi Dennis Rodman, Hall of Fame oyuncu Shaquille O'Neal'ı "durdurabilen tek kişi olduğu için", kendisiyle bir problemi olduğunu açıkladı.

Rodman'a göre, savunmadaki ustalığı, kendisine Shaq da dahil olmak üzere lig çevresinde birçok düşman kazandırmıştı:

"Shaq'ın benimle bir problemi var. Çünkü muhtemelen onu tutabilen tek kişi bendim. Arada üç, dört ya da beş sayıda tuttuğum zamanlar gibi."

Rodman, bir diğer efsanevi pivot Alonzo Mourning'in de kendisiyle sorunu olan oyuncular arasında olduğunu belirtti:

"Ama Alonzo Mourning, tam anlamıyla şahsi olarak benden nefret ediyordu. Çünkü onu hep deli ediyordum. Benden daha güçlü falandı ama benim o konuda bir endişem yoktu."

1996'da Rodman, Lakers'la karşı karşıya geldiği bir karşılaşmanın ilk yarısında 23 sayı kaydeden Shaq'ı, ikinci yarıda 4 sayıda tutmayı başarmıştı.


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