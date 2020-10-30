Rivaldo: 'Bu sezonki Barcelona'dan emin değilim'

Barcelona'nın efsane futbolcularından Rivaldo, Katalan ekibinin bu sezon umut vaad etmediğini belirterek takıma inanmadığını söyledi.



Rivaldo verdiği röportajda tarihinin en çalkantılı sezonlarından birini geçiren Barcelona'nın kadrosunun umut vaad etmediğini söyleyerek, "Sezonun bitmesine daha çok var ama şu ana kadar eski Barcelona'dan eser görmedim. Takıma gerçekten inamıyorum" ifadelerini kullandı.



Brezilyalı futbol efsanesi açıklamasında kulübün bu sezonki Şampiyonlar Ligi yolculuğu ile ilgili de konuşarak, "Takım içindeki atmosfer bu sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna oynayacağa benzemiyor. Şampiyonluk için savaşacal kadar iyi bir durumda değiller" sözlerini kullandı.



Rivaldo son olarak Real Madrid ve Atletico Madrid'in La Liga'da şampiyonluk mücadelesi vermesi muhtemel olarak değerlendirirken, "İki takımın da harika bir auraları ve harika oyuncuları var. Ligde değil ama Şampiyonlar Ligi'nde çok şansları olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.



