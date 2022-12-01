Recep Uçar: 'İspanya, Ümraniyespor gibi'

HangiKredi Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, kalan bölümde ligin ilk 13 haftasına göre daha verimli olabileceklerini söyledi.



Dünya Kupası sebebiyle lige verilen arada kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren İstanbul temsilcisinin teknik direktörü, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Lige verilen aradan sonra çalışmalarına geçen hafta çarşamba günü İstanbul'da başladıklarını hatırlatan Uçar, "Pazartesi gününden itibaren Antalya'da çalışıyoruz. Bizim adımıza alışkın olmadığımız bir periyot. İlk defa bu tarihlerde oynanan bir Dünya Kupası oldu. İlk defa bu tarihlerde yaptığımız bir nevi devre arası kampı oldu ama iyi başladık. Geçen hafta 6 idmanı İstanbul'da yaptık. Burada devam ediyoruz, şu anda genel itibarıyla iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.



Sezonun ilk bölümünde gol yollarında problemler yaşadıklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, bu sorunun üzerine gideceklerini belirtti.



Ligde geride kalan dönemde rakip ceza sahasına en çok giren, ciddi gol beklentisine ulaşmış ve maçlarda yüksek ortalama pozisyon yakalan bir takım olduklarını aktaran Uçar, şöyle devam etti:



"Kampta problemlerimizi aşmak istiyoruz. Oynadığımız oyunun karşılığını alamıyoruz. Hücum bölgesinde pozisyonları istediğimiz, arzu ettiğimiz derecede sonlandıramadık. Bu bazen daha becerili vuruşlar yapamadığımız için oluyor, bazen yeteri kadar o bölgede çoğalamadığımız için. Bunun türlü türlü sebepleri var, biz bunları oyuncularımıza aktarıyoruz. Zaten şu anda amacımız, ligde geçtiğimiz bölümdeki sorunlar üzerine kampta belli çalışmalar yapıp onları daha iyi hale getirmek."



"Hakkım olsa ara olmamasını isterdim"



Recep Uçar, kendileri için kötü bir dönemde Dünya Kupası arasına girildiğini ifade etti.



Ligdeki son 2 maçta oyunun karşılığını puan olarak aldıklarını dile getiren Uçar, "Son 2 maçta 4 puan toplayan bir takımın teknik adamı olarak bir hakkım olsa ara olmamasını isterdim ama maalesef önceden ayarlanan bir takvime uymak zorundayız. Biz bugüne kadar oynadığımız oyunların ne hikmetse karşılığını tam manasıyla puan anlamında alamadık. Son 2 maç puan olarak karşılığını aldığımız maçlardı. İnşallah aradan sonraki sürece kaldığımız yerden devam ederek başlamak en büyük arzumuz." değerlendirmesinde bulundu.



Bütçe olarak ligin en düşük iki ekibinden biri olduklarını anlatan Recep Uçar, "Ben olayın çözümünü hiçbir zaman transferde aramadım. Mevcut oyunu ve oyuncuyu geliştirmek benim teknik adam olarak her zaman birincil amacım oldu. Oyuncularımız da ciddi gelişim halinde. İlk defa Süper Lig'de oynayan çok oyuncumuz var. Bu lige yeni yeni alışıyoruz. Dolayısıyla her geçen hafta onlarda bu alışma devresini atlatıp 3'te 1'i biten bir ligin kalan 3'te 2'sini daha verimli geçirebileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



İhtiyaçları halinde ekonomik şartlarında uyması durumunda transfere yönelebileceklerinin de altını çizen Uçar, "Ligde ilk 5 haftayı maalesef Olimpiyat Stadı'nda, Kasımpaşa'da, İstanbulspor'un oynadığı statta oynayabildik. Bizim için ciddi bir handikaptı, artık stadımız açıldı ve ilk oynadığımız akşam maçında da galip gelebildik. O bizim için bir moral oldu. Avantaj oldu. Umarım bu gibi birçok şeyin kendi lehimize döndüğü, bizim adımıza daha futbol şansının da yanımızda olduğu daha verimli, daha üretken bir kalan ikinci bölümü geçirmek en büyük arzumuz." şeklinde görüş belirtti.



"Türk futbolunun sorunu yabancı kuralı değil"



Recep Uçar, yabancı kuralında rakamların hiçbir öneminin olmadığını ifade etti.



Bu konuda teşhisin doğru konamadığını anlatan Uçar, "Türk futbolunun sorunu yabancı kuralı değildir. İnanın serbest bıraksanız ya da 8+3, 7+4 bu gibi istediğiniz rakamları kullanın çok büyük bir farklılıklar olacağını düşünmüyorum. Ne işin ekonomisinde ne genel işleyiş düzeni açısından. Elbette teknik adam elindeki kadrosunda mevcut en iyi oyuncularla sahada bir kadro yapmaya çalışır. En büyük amacı budur. Ama bizim burada senelerdir yapmadığımız, ihmal ettiğimiz Türk oyuncuları geliştirmek istiyorsak en başta altyapıları geliştirmemiz lazım." diye konuştu.



Altyapılar için fiziksel şartların geliştirilmesi gerektiğine değinen Uçar, şunları aktardı:



"Futbola, bir futbol sahasında 4-5 kulübün çalıştığı altyapılardan başlıyoruz. Ülkemizde belki yeni yeni güzel statlar yapılıyor, çok teşekkür ediyoruz bunlar güzel şeyler ama bizim onun en az 5-10 katı oranında antrenman sahaları yapmamız lazım. Eğitimcilerimizi geliştirmemiz lazım. Bu sorun anca böyle çözülür. Ben rakamlarda çözüm görmüyorum. Bu işin en önemli paydaşlarının hepsinden görüş alınması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla Kulüpler Birliğinin bu konuda bir çalışması var ama başkanlar ve sportif direktörler düzeyinde. Çok fazla bizlerden görüş alınıyor mu derseniz çok fazla bizden görüş alındığını söyleyemem."



"Dünya Kupası planlı oynanan oyunlar anlamında memnun ediyor"



Recep Uçar, 2022 Dünya Kupası'nın geçtiğimiz yıllardakilere göre daha planlı oynandığını söyledi.



Turnuvanın, farklı zamanda oynanması açısından ilk defa test edildiğini anlatan Uçar, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu dönemde olması belki seyirci sayısını ve izlenme oranını artırıyordur tabii elimde herhangi bir veri yok. Ben genel olarak oynanan farklı farklı oyunlar, düzenler, formasyonlar geçmiş dünya kupalarına göre daha planlı oynanan oyunlar görüyorum o anlamda beni memnun ediyor. İlk 16'ya kalma anlamında çok büyük aşırı sürprizlerin yaşanmadığı bir Dünya Kupası görüyoruz. Özel bir favorim yok. Oynanan oyunlardan değerlendirirsem İspanya'nın oyunundan kendi oyunumla da benzerlik yaşadığı için bahsedebilirim. Fransa, Brezilya, İngiltere'nin iyi oyunları var. Elenmiş Meksika'nın bile iyi oyunu vardı bence. Makasın biraz daha daraldığı, güçsüzlerin güçlü takımlara doğru oyun planlarıyla direnç gösterdiği bir turnuva oluyor."





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