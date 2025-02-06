Real Sociedad, sahasında zorlanmadan kazanarak yarı finale yükseldi

İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Real Sociedad, Osasuna'yı konuk etti.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Reale Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri dakika 21'de Ander Barrenetxea ile dakika 31'de Brais Mendez kaydetti.
Osasuna'da Alejandro Catena, 35. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Reale Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri dakika 21'de Ander Barrenetxea ile dakika 31'de Brais Mendez kaydetti.
Osasuna'da Alejandro Catena, 35. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.