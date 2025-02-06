Real Sociedad, sahasında zorlanmadan kazanarak yarı finale yükseldi

İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Real Sociedad, sahasında Osasuna'yı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Real Sociedad, sahasında zorlanmadan kazanarak yarı finale yükseldi
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06 Şubat 2025 23:37
Son güncelleme 06 Şubat 2025 23:38
İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Real Sociedad, Osasuna'yı konuk etti.

Reale Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri dakika 21'de Ander Barrenetxea ile dakika 31'de Brais Mendez kaydetti.

Osasuna'da Alejandro Catena, 35. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
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