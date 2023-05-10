Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İspanyol devi Real Madrid ile İngiliz Manchester City karşı karşıya geldi.



Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 tamamlandı.



Mücadelenin 36. dakikasında Camavinga'nın asistiyle Vinicius Jr. topu ağlara gönderirken Real Madrid ilk yarıyı önde tamamladı. Real Madrid karşısında topu ayağında tutan taraf olan Manchester City, ikinci yarıda aradığı golü ise 67'de Kevin De Bruyne'nun uzaklardan attığı müthiş şutla buldu.



İki takımı bir kez daha karşı karşıya getirecek rövanş maçı 17 Mayıs tarihinde Ettihad Stadı'nda oynanacak.



CITY BASKIN BAŞLADI



Pep Guardiola'nın öğrencileri, zorlu Bernabeu deplasmanında topla oynama üstünlüğünü maçın başında eline geçirdi.



Real Madrid kalesine ilk yarıda 6 şut gönderen City, ikinci yarıda 5 şutun birinde golü buldu.



VINICIUS AFFETMEDİ



Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip Manchester City, ilk 20 dakika içinde De Bruyne, Rodri ve Haaland ile Madrid kalesinde tehlikeli oldu.



Bu ana kadar kontra ataklarla veya uzun toplarla hücuma çıkan Real Madrid, 36. dakikada Camavinga ve Modric ikilisiyle geliştirdiği atak sonunda Vinicius'un ayağından golü buldu. Brezilyalı forvet, ceza sahasının ortasında buluştuğu topu sert bir vuruşla ağlara gönderdi.



Golün ardından ev sahibi takım hücuma daha çok çıkan taraf olsa da son vuruşlarda başarılı olamayınca ilk yarı Real Madrid'in 1-0'lık üstünlüğünde tamamlandı.



DE BRUYNE'NİN ENFES FÜZESİ



İkinci yarıya takımlar aynı kadrolarıyla başladı.



Karşılaşmanın 52. dakikasında De Bruyne'nin sağ kanattan rakip ceza sahasına girip kaleci ile karşı karşıya iken vuruşunda Courtois son anda topa dokunarak, mutlak bir gol pozisyonunu önledi.



Real Madrid'in etkili olduğu anlarda, Camavinga'nın kendi sahasındaki top kaybı sonrasında gelişen City atağında, ceza sahası yayının hemen dışından topa çok iyi vuran De Bruyne, 67. dakikada kaleci Courtois'yı mağlup ederek takımına beraberliği getirdi.



City'nin golünün ardından yan hakemle tartışmaya giren Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti sarı kart gördü.



HAALAND SESSİZ KALDI



Premier Lig'de bu sezon gol rekoru kıran, Şampiyonlar Ligi'nde de 8 maçta 12 gol kaydeden Haaland, Real Madrdir karşısında etkisizdi.



Norveçli yıldız katı Real Madrid savunmasının arasında aradığı golü bulamadı.



Stat: Santiago Bernabeu



Hakemler: Artur Soares Dias, Paulo Soares, Pedro Ribeiro (Portekiz)



Real Madrid: Courtois, Carvajal, Alaba, Rüdiger, Camavinga, Kroos (Dk. 84 Tchouameni), Modric (Dk. 87 Nacho), Valverde, Rodrygo (Dk. 81 Marco Asensio), Vinicius, Benzema.



Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Akanji, Stones, Rodri, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Bernardo Silva, Grealish, Haaland.



Sarı Kartlar: Dk. 45+1 Toni Kroos, Dk. 79 Camavinga (Real Madrid), Dk. 71 İlkay Gündoğan, Dk. 86 Bernardo Silva (Manchester City)



Goller: Dk. 36 Vinicius (Real Madrid), Dk. 67 Kevin De Bruyne (Manchester City)





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