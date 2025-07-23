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Ravil Tagir, Süper Lig'e dönüyor!

Göztepe, 22 yaşındaki milli stoper için devrede; Al Jazira'dan ayrılmak isteyen Ravil Tagir Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

calendar 23 Temmuz 2025 14:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Ravil Tagir, Süper Lig'e dönüyor!
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Göztepe, yeni sezona hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Transfer rotasını Körfez'e doğru çeviren İzmir ekibi, milli futbolcu Ravil Tagir'i gündemine aldı.

TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR

2023-24 sezonunda Al Jazira ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde forma giyen 22 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmak istediği ve Süper Lig'e dönme arzusunda olduğu öğrenildi. Genç oyuncunun menajeriyle temasa geçen Göztepe, şartları sordu.


KİRALIK TEKLİF YAPILDI

İzmir ekibi, Ravil Tagir'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. 300 bin Euro seviyesinde yıllık maaşı bulunan genç savunmacı için Al Jazira'nın vereceği cevap merakla bekleniyor.

ALTINORDU'DAN BAE'YE

Kazakistan'ın Taraz kentinde doğan ve futbol eğitimini Altınordu'da alan Ravil Tagir, 2019 yılında profesyonel sözleşmeye imza attıktan sonra 2020'de Başakşehir'e 2.5 milyon Euro'ya transfer oldu. Ardından Westerlo'da kiralık oynayan Ravil, geçen sezon başında 1.7 milyon Euro karşılığında Al Jazira'ya imza atmıştı.

AL JAZIRA'DA TARİHE GEÇTİ, KUPAYLA TAMAMLADI

Al Jazira forması giyen ilk Türk futbolcu olarak kulüp tarihine geçen Ravil Tagir, ilk sezonunda lig kupası sevinci yaşadı. 28 maçta görev alan genç oyuncunun 27'sine ilk 11'de başlaması dikkat çekti. Göztepe yönetimi bu transferi sonuçlandırmak için temaslarını sürdürüyor.

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