Ravil Tagir, Süper Lig'e dönüyor!

TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR

KİRALIK TEKLİF YAPILDI

ALTINORDU'DAN BAE'YE

AL JAZIRA'DA TARİHE GEÇTİ, KUPAYLA TAMAMLADI

Göztepe, yeni sezona hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Transfer rotasını Körfez'e doğru çeviren İzmir ekibi, milli futbolcu Ravil Tagir'i gündemine aldı.2023-24 sezonunda Al Jazira ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde forma giyen 22 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmak istediği ve Süper Lig'e dönme arzusunda olduğu öğrenildi. Genç oyuncunun menajeriyle temasa geçen Göztepe, şartları sordu.İzmir ekibi, Ravil Tagir'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. 300 bin Euro seviyesinde yıllık maaşı bulunan genç savunmacı için Al Jazira'nın vereceği cevap merakla bekleniyor.Kazakistan'ın Taraz kentinde doğan ve futbol eğitimini Altınordu'da alan Ravil Tagir, 2019 yılında profesyonel sözleşmeye imza attıktan sonra 2020'de Başakşehir'e 2.5 milyon Euro'ya transfer oldu. Ardından Westerlo'da kiralık oynayan Ravil, geçen sezon başında 1.7 milyon Euro karşılığında Al Jazira'ya imza atmıştı.Al Jazira forması giyen ilk Türk futbolcu olarak kulüp tarihine geçen Ravil Tagir, ilk sezonunda lig kupası sevinci yaşadı. 28 maçta görev alan genç oyuncunun 27'sine ilk 11'de başlaması dikkat çekti. Göztepe yönetimi bu transferi sonuçlandırmak için temaslarını sürdürüyor.