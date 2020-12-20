Rashad Muhammed: 'Bu maçı unutmalıyız'

Erzurumsporlu Rashad Muhammed, Beşiktaş yenilgisini değerlendirdi.



Rashad Muhammed maç sonrası açıklamasında; "Taraftarlardan özür diliyoruz. İyi bir sonuçla Erzurum'a dönmek istiyorduk. İstediğimizi yapamadık. 3 gün sonra Denizli maçı var. Bunu unutup o maça hazırlanacağız. Motivasyon değil sorunumuz. Golü yedikten sonra dağıldık. Ondan sonra sahada sorunlar yaşadık." dedi.