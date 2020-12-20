Rashad Muhammed: "Bu maçı unutmalıyız"

Erzurumsporlu forvet Rashad Muhammed, Beşiktaş maçının ardından yenilgiyi değerlendirdi.

Haber; Sporx.com
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Rashad Muhammed: 'Bu maçı unutmalıyız'
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20 Aralık 2020 21:16
Erzurumsporlu Rashad Muhammed, Beşiktaş yenilgisini değerlendirdi. 

Rashad Muhammed maç sonrası açıklamasında; "Taraftarlardan özür diliyoruz. İyi bir sonuçla Erzurum'a dönmek istiyorduk. İstediğimizi yapamadık. 3 gün sonra Denizli maçı var. Bunu unutup o maça hazırlanacağız. Motivasyon değil sorunumuz. Golü yedikten sonra dağıldık. Ondan sonra sahada sorunlar yaşadık." dedi.


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