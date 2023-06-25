PSG'nin yeni hocası: Luis Enrique

Paris Saint-Germain, Christophe Galtier'den boşalacak teknik direktörlük görevine Luis Enrique'yi getiriyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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PSG'nin yeni hocası: Luis Enrique
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25 Haziran 2023 20:02
Son güncelleme 25 Haziran 2023 20:03
Paris Saint-Germain'in yeni teknik direktörü Luis Enrique oluyor.

Le Parisien'de yer alan habere göre; 30 Haziran'da Christoph Galtier ile 6 milyon euro tazminat ödeyerek yollarını ayıracak olan PSG, 53 yaşındaki İspanyol teknik adam ile sözleşme imzalayacak.

İspanya Teknik Direktörlüğü görevinden 2022 Dünya Kupası sonrası ayrılan Luis Enrique, uzun süren görüşmelerin ardından PSG'nin teklifini kabul etti.

Luis Enrique'nin Manchester City'den Bernardo Silva, Bayern Münih'ten Lucas Hernandez, Inter'den Milan Skriniar, Sporting'ten Manuel Ugarte, Real Madrid'den Marco Asensio ve Mallorca'dan Lee Kang-In transfer listesiyle geldiği, bu transferlerin de kısa süre içerisinde bitirileceği belirtildi.

İspanyol teknik adam, Barcelona hocasıyken Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 İspanya La Liga, 1 UEFA Süper Kupası, 3 İspanya Kral Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası kazandı.

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