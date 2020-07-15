PSG, Neymar için Barcelona'dan isteğini belirledi

Adı transfer dönemlerinde Barcelona ile anılan Neymar için kulübü PSG'den karşı teklif geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
PSG, Neymar için Barcelona'dan isteğini belirledi
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15 Temmuz 2020 17:32
Fransız kulübü PSG, süper yıldız Neymar için Barcelona'dan Ousmane Dembele ve 80 milyon avro bonservis ücreti istiyor.

28 yaşındaki Neymar, daha önce Barcelona'dan iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılmak için kulübüyle anlaştı.

Barcelona'nın ekonomik sorunlar nedeniyle PSG'nin bu talebini karşılayamayacağı ve Brezilyalı yıldızın Fransa'da kalacağı tahmin ediliyor.

Neymar, 2017 yılında PSG'nin 222 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödemesi ile Fransa'nın yolunu tutmuştu.

Neymar bu sezon takımı ile 22 resmi maça çıktı. Brezilyalı kanat oyuncusu, bu maçlarda takımına 18 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.



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