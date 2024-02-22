Washington Wizards guardı Jordan Poole'un sözleşmesinin NBA'deki "en kötü kontratlardan biri" olarak görüldüğü iddia edildi.



ESPN'den Bobby Marks, NBA'deki takımların Poole'un dört yıllığı 128 milyon dolarlık kontratına tüm NBA'deki en kötü kontratlardan biri olarak baktığını açıkladı:



"Golden State'in kendini kurtardığı bir kontrat da eskiden iyi bir değere sahip olduğunu düşündüğüm Jordan Poole'un kontratı. Ama birçok takım bunun şu anda NBA'deki en kötü kontratlardan biri olduğunu konuşuyor. Warriors bu kontratı takaslayarak kendini rahata aldı çünkü eğer elinde kalsaydı, maaş sınırı açısından arafta kalacaktı."



Sözleşmenin ilk yılında bulunan Poole, Warriors'ın 2022 şampiyonluk sezonunun bitiminden sonraki normal sezonda bu anlaşmanın karşılığını vermiş, 20,4 sayı, 2,7 ribaund ve 4,5 asist ortalamaları yakalamıştı.



Lakin bir önceki sezonun playofflarında yaşadığı çöküş ve Draymond Green ile yaşadığı fiziksel münakaşa, Warriors'ın kendisini Chris Paul karşılığında takas etmesine yol açmıştı.



Poole bu sezon 15,6 sayı, 2,4 ribaund ve 3,7 asist ortalamalarıyla oynuyor ve eski performansını yakalamakta oldukça zorlanıyor.





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