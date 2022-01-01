Poole, Clarkson'ın bilekleriyle böyle oynadı!

Golden State Warriors forveti Jordan Poole, Utah Jazz guardı Jordan Clarkson'ı crossover'ı ile düşürdü.

Poole, Warriors'ın Jazz'i 94-92 mağlup ettiği maça damgasını vuran bir hareket yaptı.



İkinci çeyreğin bitmesine dört dakika kala Poole, Clarkson'ı şık bir crossover ile yere sermesi sonrası üçlük denemesinde isabeti bulmayı başardı.



Warriors benchi, 22 yaşındaki guardın bu hareketi sonrası sahayı siliyormuş gibi hareketler yaparak, ayrıca çıldırdı.



Poole, geceyi 20 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle tamamladı:



