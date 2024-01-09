Pique, yeni kariyer sayfası açıyor

Barcelona'nın efsane oyuncularından olan Gerard Pique, futbola geri dönme kararı aldı.



2023 yılının başında futbola veda eden İspanyol yıldız, teknik adamlık kariyerine başlayacağını açıkladı.



Pique yaptığı açıklamada, ''Yeni bir yıl ve dikkatlice düşündükten sonra futbola dönmeye karar verdim. Futbolu çok özlüyorum." dedi.



Sözlerine devam eden İspanyol isim, ''Dönüşüm bu sefer oyuncu olarak olmayacak. Teknik direktör olarak döneceğim. Daha fazla ayrıntıyı hafta sonunda paylaşacağım." şeklinde konuştu.



FUTBOLCULUK KARİYERİ



Futbol kariyerinde toplamda 667 maça çıkan İspanyol savunmacı, 58 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.





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