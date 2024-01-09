Pique, yeni kariyer sayfası açıyor

2023 yılında futbolculuk kariyerini noktalayan Gerard Pique, futbola teknik direktör olarak geri döneceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Pique, yeni kariyer sayfası açıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ocak 2024 21:37
Barcelona'nın efsane oyuncularından olan Gerard Pique, futbola geri dönme kararı aldı. 

2023 yılının başında futbola veda eden İspanyol yıldız, teknik adamlık kariyerine başlayacağını açıkladı. 

Pique yaptığı açıklamada, ''Yeni bir yıl ve dikkatlice düşündükten sonra futbola dönmeye karar verdim. Futbolu çok özlüyorum." dedi.

Sözlerine devam eden İspanyol isim, ''Dönüşüm bu sefer oyuncu olarak olmayacak. Teknik direktör olarak döneceğim. Daha fazla ayrıntıyı hafta sonunda paylaşacağım." şeklinde konuştu.

FUTBOLCULUK KARİYERİ 

Futbol kariyerinde toplamda 667 maça çıkan İspanyol savunmacı, 58 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery