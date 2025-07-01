Philippe Keny, Başakşehir'den ayrıldı

AMS Başakşehir, Senegalli santrfor Philippe Keny ile yollarını ayırdığını duyurdu.



Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Formamız altında üç sezon boyunca başarıyla oynayan Philippe Keny'nin sözleşmesi sona ermiştir. Senegalli futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



26 yaşındaki oyuncu, geçen sezon RAMS Başakşehir'de çıktığı 37 maçta 5 gol kaydetti.



