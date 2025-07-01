01 Temmuz
Real Madrid-Juventus
22:00
02 Temmuz
B. Dortmund-Monterrey
04:00
01 Temmuz
FC Utrecht-FCSB
1-3
01 Temmuz
CSKA Moskova-Partizan
3-190'
01 Temmuz
KuPS Kuopio -IF Gnistan
6-2

Philippe Keny, Başakşehir'den ayrıldı

Rams Başakşehir'de Philippe Keny ile yollar ayrıldı.

calendar 01 Temmuz 2025 19:38
Haber: AA, Fotoğraf: ibfk.com.tr
Philippe Keny, Başakşehir'den ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

AMS Başakşehir, Senegalli santrfor Philippe Keny ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Formamız altında üç sezon boyunca başarıyla oynayan Philippe Keny'nin sözleşmesi sona ermiştir. Senegalli futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

26 yaşındaki oyuncu, geçen sezon RAMS Başakşehir'de çıktığı 37 maçta 5 gol kaydetti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.