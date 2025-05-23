Philippe Coutinho'nun röportajı esnasında çatışma çıktı!

Brezilya'da Philippe Coutinho röportaj verirken, silahlı çatışma çıktı.👀pic.twitter.com/56M836kqbM



— Sporxtv (@sporxtv) May 23, 2025

Brezilya Serie A ekiplerinden Vasco da Gama'da forma giyen Philippe Coutinho, Globo'ya bir röportaj verdi.Dünyaca ünlü futbolcunun antrenman tesislerinde yapılan röportajı neşeli bir şekilde ilerlerken, yakın bir konumda silahlı çatışma çıktı.Rio de Janeiro'nun Batı Bölgesi'nde yer alan Cidade de Deus mahallesinde gerçekleşen olay, Moacyr Barbosa Eğitim Merkezi yakınlarında cereyan etti.Globo'nun haberinde, bölgede yaşanan silahlı çatışmalar nedeniyle röportajın iki kez kesildiği bildirildi.Röportaj sırasında gelen silah sesleri sonrasında Coutinho'nun şaşkınlığı kameralara yansırken, yıldız futbolcu istifini bozmadan konuşmaya devam etti.