PFDK'den Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'ye ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı.
PFDK, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'a 1 maç, Orkun Kökçü'ye ise 2 maç ceza verildiğini açıkladı.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Antalyaspor maçında kulübedeki yerini alamayacak.
Orkun Kökçü ise Antalyaspor ve Samsunspor maçlarında forma giyemeyecek.
Öte yandan Trabzonspor'da Galatasaray deplasmanında kırmızı kart gören Benjamin Bouchouari, 2 maç ceza aldı.
