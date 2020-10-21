Pereira'dan taraftara Dani Alves yanıtı

Trabzonspor'un Portekizli futbolcusu Joao Pereira, kendisini eleştiren bir taraftara tepki gösterdi…



Sosyal medyadan, "Bence Pereira ligin en kötü sağ beki" şeklinde yorum yapan bir taraftarın paylaşımına, "Üzgünüm ama sanırım sen Dani Alves olmalısın" yazan deneyimli oyuncuya diğer taraftarlar ise destek oldu.



