Pereira'dan taraftara Dani Alves yanıtı

Bordo mavililerin Portekizli yıldızı Joao Pereira, kendisine eleştirilerde bulunan bir taraftara sosyal medyadan cevap verdi.

Haber; Sabah
Pereira'dan taraftara Dani Alves yanıtı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ekim 2020 09:09
Trabzonspor'un Portekizli futbolcusu Joao Pereira, kendisini eleştiren bir taraftara tepki gösterdi… 

Sosyal medyadan, "Bence Pereira ligin en kötü sağ beki" şeklinde yorum yapan bir taraftarın paylaşımına, "Üzgünüm ama sanırım sen Dani Alves olmalısın" yazan deneyimli oyuncuya diğer taraftarlar ise destek oldu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için