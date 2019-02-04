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Patriots, Super Bowl'da 6. kez güldü! Tek touchdown...

New England Patriots, savunmaların ön plana çıktığı SuperBowl'da Los Angeles Rams'ı 13-3 mağlup etti ve tarihinde 6. kez şampiyon oldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Patriots, Super Bowl'da 6. kez güldü! Tek touchdown...
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04 Şubat 2019 06:14
Super Bowl 53'üncü finalinde New  England Patriots ile Los Angeles Rams karşıya karşıya geldi.

New England Patriots, SuperBowl'da Los Angeles Rams'ı 13-3 mağlup etti ve tarihinde 6. kez şampiyon oldu.

Mücadelenin ilk çeyreği 0-0'lık skorla tamamlanırken devreye New England Patriots 3-0 önde girdi.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde Los Angeles Rams skoru eşitledi. Maçtaki tek touchdown ise son çeyreğin 8. dakikasında geldi.

Bu touchdown ile öne geçen Nwe England Patriots, Los Angeles Rams'ı 13-3 mağlup etti ve tarihindeki 6. şampiyonluğunu elde etti.

Rams, 3 Şubat 2002'de oynanan 36'ncı Super Bowl karşılaşmasında 20-17 mağlup olduğu Patriots takımından rövanşı alamadı.

BRADY 6. KEZ ŞAMPİYON

Super Bowl'u kazanan en yaşlı quarterback olan 41 yaşındaki Tom Brady, 6. şampiyonluğunu kazandı.

EDELMAN MVP OLDU

New England Patriots'tan  Julian Edelman, Super Bowl'un "En Değerli Oyuncusu" (MVP) seçildi.









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