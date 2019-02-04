



EDELMAN MVP OLDU



New England Patriots'tan Julian Edelman, Super Bowl'un "En Değerli Oyuncusu" (MVP) seçildi.







Super Bowl'u kazanan en yaşlı quarterback olan 41 yaşındaki Tom Brady, 6. şampiyonluğunu kazandı.New England Patriots'tan Julian Edelman, Super Bowl'un "En Değerli Oyuncusu" (MVP) seçildi.

Super Bowl 53'üncü finalindeilekarşıya karşıya geldi.New England Patriots, SuperBowl'da Los Angeles Rams'ı 13-3 mağlup etti ve tarihinde 6. kez şampiyon oldu.Mücadelenin ilk çeyreği 0-0'lık skorla tamamlanırken devreye New England Patriots 3-0 önde girdi.Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde Los Angeles Rams skoru eşitledi. Maçtaki tek touchdown ise son çeyreğin 8. dakikasında geldi.Bu touchdown ile öne geçen Nwe England Patriots, Los Angeles Rams'ı 13-3 mağlup etti ve tarihindeki 6. şampiyonluğunu elde etti.Rams, 3 Şubat 2002'de oynanan 36'ncı Super Bowl karşılaşmasında 20-17 mağlup olduğu Patriots takımından rövanşı alamadı.