27 Kasım
Breidablik-Samsunspor
23:00
27 Kasım
Fenerbahçe-Ferencvaros
20:45
27 Kasım
Fiorentina-AEK Athens
23:00
27 Kasım
Omonia Nicosia-Dynamo Kiev
20:45
27 Kasım
Zrinjski Mostar-Haecken
20:45
27 Kasım
Sigma Olomouc-NK Celje
20:45
27 Kasım
U.Craiova-Mainz 05
20:45
27 Kasım
Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps FC
20:45
27 Kasım
Rakow-Rapid Wien
20:45
27 Kasım
Feyenoord-Celtic
20:45
27 Kasım
Slovan Bratislava-Rayo Vallecano
20:45
27 Kasım
Drita-KF Shkendija
23:00
27 Kasım
Aberdeen-FC Noah
23:00
27 Kasım
Rijeka-AEK Larnaca
23:00
27 Kasım
Jagiellonia Bialystok-KuPS Kuopio
23:00
27 Kasım
Strasbourg-C.Palace
23:00
27 Kasım
Shamrock -Shakhtar
23:00
27 Kasım
Lech Poznan-Lausanne
20:45
27 Kasım
Alkmaar-Shelbourne
20:45
27 Kasım
Ludogorets -Celta Vigo
20:45
27 Kasım
Panathinaikos-Sturm Graz
23:00
27 Kasım
Viktoria Plzen-Freiburg
20:45
27 Kasım
PAOK-Brann
20:45
27 Kasım
Aston Villa-Young Boys
20:45
27 Kasım
Lille-Dinamo Zagreb
20:45
27 Kasım
Roma-FC Midtjylland
20:45
27 Kasım
FC Porto-Nice
20:45
27 Kasım
Bologna-RB Salzburg
23:00
27 Kasım
Genk-Basel
23:00
27 Kasım
N. Forest-Malmö FF
23:00
27 Kasım
Maccabi Tel Aviv-Lyon
23:00
27 Kasım
FK Crvena Zvezda-FCSB
23:00
27 Kasım
Real Betis-FC Utrecht
23:00
27 Kasım
Rangers-Braga
23:00
27 Kasım
Go Ahead Eagles-VfB Stuttgart
23:00
27 Kasım
Legia Warszawa-Sparta Prag
23:00

Partizan'dan Obradovic'in istifasına ret!

Partizan Yönetim kurulu, oy birliğiyle başantrenör Zeljko Obradovic'in istifasını kabul etmedi.

calendar 27 Kasım 2025 16:44 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2025 17:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Partizan'dan Obradovic'in istifasına ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Partizan, başantrenörü Zeljko Obradovic'in istifasını geri çevirdi.

İSTİFA AÇIKLAMASI

Obradovic, Panathinaikos maçının ardından yaptığı açıklamada görevini bıraktığını açıkladı.

Obradovic, istifa açıklamasında, Partizan taraftarlarına kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür etti ve, "4,5 yıl önce sevgili kulübüme döndüm ve sizinle birlikte en güzel hayali yaşamak için yola çıktım. 10 yıl sonra Partizanımızın EuroLeague'in tekrar parçası olmasını arzuluyor ve hedefliyordum. Bunu hep birlikte başardık. Sevgili kulübümüzün maçları, bunu en çok hak eden sizler sayesinde basketboldan çok daha fazlası haline geldi. Ne yazık ki, bu sezon yaşanan tüm kötü şeylerin sorumluluğunu üstlenip istifamı sunmam gereken an geldi. Kulübümüze destek olan herkese, kulüp başkanına, yönetim kurulu üyelerine, kulübün tüm çalışanlarına, oyunculara, teknik ekibime ve sponsorlara teşekkür ediyorum. Her zaman aranızdan biriyim, sonsuza dek minnettarım." ifadelerini kullandı.

YÖNETİMDEN RET!


Partizan Yönetim Kurulu, Obradovic'in bu istifasının ardından perşembe günü bir araya geldi. Sırp temsilcisinde yönetim kurulu, başkan Ostoja Mijailovic'in önerisiyle, Obradovic'in istifasını oy birliğiyle kabul etmedi.

Yönetim, bu kararının ardından Obradovic'ten istifa kararını bir kez daha gözden geçirmesini, istifadan vazgeçmesini ve görevine devam etmesini istedi.

Sportklub'un haberine göre Partizan'ın en büyük organize taraftar topluluklarından biri olan, Instagram'da 60 bin, Facebook'ta 30 bin takipçiye sahip Crno-Bele Novosti, yaptığı açıklamayla kulübün maçlarını boykot edeceklerini duyurdu. 

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Zeljko Obradovic'in istifası nedeniyle Partizan maçlarını boykot ediyoruz."

Taraftar grubu, Obradovic'in istifasının "kulüp içi ve dışı yapay baskıların" sonucu olduğunu savunarak yönetime sert tepki gösterdi:

"Avrupa'nın en başarılı koçu Zeljko Obradovic'in resmi istifasının ardından, Crno-Bele Novosti olarak bugünden itibaren, tarihimizin en büyük başarılarını kazandıran koçun arkasında durmayan mevcut yönetim değişene kadar maçlara ve kulübün tüm sportif etkinliklerine katılmayacağız."

Grup, açıklamasının sonunda şu notu da ekledi:

"Hatırlatmak isteriz ki; beş buçuk yıllık varlığımız boyunca sevgili kulübümüzün tek bir maçını bile kaçırmadık…"

Partizan, bu sezon EuroLeague'de yaptığı 13 maçta 4 galibiyet ile 9 mağlubiyet yaşadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.