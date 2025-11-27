Partizan'dan Obradovic'in istifasına ret!

Partizan, başantrenörü Zeljko Obradovic'in istifasını geri çevirdi.Obradovic, Panathinaikos maçının ardından yaptığı açıklamada görevini bıraktığını açıkladı.Obradovic, istifa açıklamasında, Partizan taraftarlarına kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür etti ve,ifadelerini kullandı.Partizan Yönetim Kurulu, Obradovic'in bu istifasının ardından perşembe günü bir araya geldi. Sırp temsilcisinde yönetim kurulu, başkan Ostoja Mijailovic'in önerisiyle, Obradovic'in istifasını oy birliğiyle kabul etmedi.Yönetim, bu kararının ardından Obradovic'ten istifa kararını bir kez daha gözden geçirmesini, istifadan vazgeçmesini ve görevine devam etmesini istedi.

Sportklub'un haberine göre Partizan'ın en büyük organize taraftar topluluklarından biri olan, Instagram'da 60 bin, Facebook'ta 30 bin takipçiye sahip Crno-Bele Novosti, yaptığı açıklamayla kulübün maçlarını boykot edeceklerini duyurdu.



Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Zeljko Obradovic'in istifası nedeniyle Partizan maçlarını boykot ediyoruz."



Taraftar grubu, Obradovic'in istifasının "kulüp içi ve dışı yapay baskıların" sonucu olduğunu savunarak yönetime sert tepki gösterdi:



"Avrupa'nın en başarılı koçu Zeljko Obradovic'in resmi istifasının ardından, Crno-Bele Novosti olarak bugünden itibaren, tarihimizin en büyük başarılarını kazandıran koçun arkasında durmayan mevcut yönetim değişene kadar maçlara ve kulübün tüm sportif etkinliklerine katılmayacağız."



Grup, açıklamasının sonunda şu notu da ekledi:



"Hatırlatmak isteriz ki; beş buçuk yıllık varlığımız boyunca sevgili kulübümüzün tek bir maçını bile kaçırmadık…"



Partizan, bu sezon EuroLeague'de yaptığı 13 maçta 4 galibiyet ile 9 mağlubiyet yaşadı.



