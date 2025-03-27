Para Atıcılık Havalı Silahlar Federasyon Kupası sona erdi

Para Atıcılık Havalı Silahlar Federasyon Kupası Ankara'da sonuçlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para Atıcılık Havalı Silahlar Federasyon Kupası sona erdi
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27 Mart 2025 00:49
Para Atıcılık Havalı Silahlar Federasyon Kupası Ankara'da tamamlandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre organizasyona, 12 ilden 68 para atıcı katıldı.

Kupada ikinci ve son gün derece elde eden sporcuların isimleri şu şekilde:

Karışık 10 metre havalı tüfek yatarak (R3) SH1:

1- Erhan Coşkuner - Depsaş Enerji Spor Kulübü

2- Savaş Üstün - İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü

3- Hakan Abakay - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

Karışık 10 metre havalı tüfek yatarak (R5) SH2:

1- Hakan Çevik - EGO Spor Kulübü

2- Hüsnü Yusuf Vural - Ferdi

3- Samet Akça - Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü

Karışık Takım 10 metre havalı tabanca (P6) SH1:

1- Ayşegül Pehlivanlar ve Cevat Karagöl - EGO Spor Kulübü

2- Fazlı Çakır ve Canan Yurdusever - TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü

3- Taha Yasin Küsmüş ve Gülbin Su - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

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