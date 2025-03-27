Para Atıcılık Havalı Silahlar Federasyon Kupası sona erdi

Para Atıcılık Havalı Silahlar Federasyon Kupası Ankara'da tamamlandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre organizasyona, 12 ilden 68 para atıcı katıldı.
Kupada ikinci ve son gün derece elde eden sporcuların isimleri şu şekilde:
Karışık 10 metre havalı tüfek yatarak (R3) SH1:
1- Erhan Coşkuner - Depsaş Enerji Spor Kulübü
2- Savaş Üstün - İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü
3- Hakan Abakay - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
Karışık 10 metre havalı tüfek yatarak (R5) SH2:
1- Hakan Çevik - EGO Spor Kulübü
2- Hüsnü Yusuf Vural - Ferdi
3- Samet Akça - Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü
Karışık Takım 10 metre havalı tabanca (P6) SH1:
1- Ayşegül Pehlivanlar ve Cevat Karagöl - EGO Spor Kulübü
2- Fazlı Çakır ve Canan Yurdusever - TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü
3- Taha Yasin Küsmüş ve Gülbin Su - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre organizasyona, 12 ilden 68 para atıcı katıldı.
Kupada ikinci ve son gün derece elde eden sporcuların isimleri şu şekilde:
Karışık 10 metre havalı tüfek yatarak (R3) SH1:
1- Erhan Coşkuner - Depsaş Enerji Spor Kulübü
2- Savaş Üstün - İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü
3- Hakan Abakay - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
Karışık 10 metre havalı tüfek yatarak (R5) SH2:
1- Hakan Çevik - EGO Spor Kulübü
2- Hüsnü Yusuf Vural - Ferdi
3- Samet Akça - Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü
Karışık Takım 10 metre havalı tabanca (P6) SH1:
1- Ayşegül Pehlivanlar ve Cevat Karagöl - EGO Spor Kulübü
2- Fazlı Çakır ve Canan Yurdusever - TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü
3- Taha Yasin Küsmüş ve Gülbin Su - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü