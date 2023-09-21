Indiana Pacers ve Buddy Hield'ın takas seçeneklerini araştırmak adına görüşmelere başladığı bildirildi.



Lig kaynaklarına göre Hield ve Pacers, sözleşme uzatma görüşmelerinin durmasının ardından diğer takımlarla potansiyel takas seçeneklerini araştırma sürecine girdi.



Hield'ın başka bir yere takas edilmeye açık olduğu, ancak şu anda başka takımlarla somut bir görüşme yapılmadığı kaydedildi. Pacers yakın zamanda Hield'a kontratını uzatma teklifinde bulunmuş olsa da, bu teklifin 30 yaşındaki oyuncunun beklentilerini karşılamadığı düşünülüyor.



2023-24 sezonu için 19,2 milyon dolarlık sözleşmesinin son yılında yer alan Hield'ın, önümüzdeki haftalarda antrenman kamplarının başlamasıyla birlikte birçok takımın ilgisini çekmesi bekleniyor. Pacers guardı, son beş sezonda en çok üçlük isabeti bulan oyuncu konumundaydı.



2021-22 sezonunda Sacramento Kings'den takas edilen Hield, kısa sürede Tyrese Haliburton'ın yanında değerli bir veteran lider haline gelmiş ve geçtiğimiz sezonu %42,5 üçlük isabetiyle 16,8 sayı ve 5 ribaund ortalamaları yakalayarak tamamlamıştı.



