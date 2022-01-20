ÖZET: Real Sociedad, Sörloth ile Atletico Madrid'i yıktı!

İspanya Kral Kupası Son 16 Turu maçında Real Sociedad, Atletico Madrid'i konuk etti.
Reale Arena'da oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Real Sociedad, tur atlayan taraf oldu.
Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Adnan Januzaj ve 47. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.
İspanyol ekibi Real Sociedad'da 23. maçına çıkan Sörloth, 5. golüne ulaştı.
Bu sonucun ardından Atletico Madrid gibi önemli bir rakibi saf dışı bırakan Sociedad, adını çeyrek finale yazdırdı.
Reale Arena'da oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Real Sociedad, tur atlayan taraf oldu.
Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Adnan Januzaj ve 47. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.
İspanyol ekibi Real Sociedad'da 23. maçına çıkan Sörloth, 5. golüne ulaştı.
Bu sonucun ardından Atletico Madrid gibi önemli bir rakibi saf dışı bırakan Sociedad, adını çeyrek finale yazdırdı.