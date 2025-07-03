Otomobil sporlarında AVIS Türkiye Pist Şampiyonası TOSFED İstanbul Park'ta!

Otomobil sporlarında AVIS 2025 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları, hafta sonu TOSFED İstanbul Park'ta düzenlenecek.Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları, AVIS, Spor Toto, ICRYPEX, Tuzla Belediyesi ve Salados katkılarıylatarihlerinde TOSFED İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.Süper ve maxi olmak üzere iki ayrı kategoride iki ayrı yarışın koşulacağı organizasyonda, ayrıca her iki gün katılımcıların kendi start otomobilleri ile pistte sürüş deneyimi yaşayabildiği TOSFED Track Faest etkinliği de yapılacak.Seyirciye açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek organizasyonda,serbest antrenmanlar,resmi antrenmanlar yapılacak, 15.00'te ise sıralama turları koşulacak.ise saatresmi antrenmanların ardından, 1yapılacak ve organizasyonile tamamlanacak.