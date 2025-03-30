Osimhen, Beşiktaş derbisi sonrası çılgına döndü!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu oldu. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-1'lik skorla yenik ayrıldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Maçın ardından galibiyet sevinci yaşayan taraftarlarla Victor Osimhen'in gerginlik yaşadığı anlar ekranlara yansıdı.
Yıldız futbolcu, taraftarlarla sözlü tartışmaya girerken takım arkadaşı Muslera, Osimhen'i sakinleştirmeye çalıştı.
Maçın ardından galibiyet sevinci yaşayan taraftarlarla Victor Osimhen'in gerginlik yaşadığı anlar ekranlara yansıdı.
Yıldız futbolcu, taraftarlarla sözlü tartışmaya girerken takım arkadaşı Muslera, Osimhen'i sakinleştirmeye çalıştı.