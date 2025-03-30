Osimhen, Beşiktaş derbisi sonrası çılgına döndü!

Derbi sonrası Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Beşiktaşlı taraftarlarla gerginlik yaşadı.

Haber; Sporx.com
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Osimhen, Beşiktaş derbisi sonrası çılgına döndü!
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30 Mart 2025 02:06
Son güncelleme 30 Mart 2025 02:08
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu oldu. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-1'lik skorla yenik ayrıldı.

Maçın ardından galibiyet sevinci yaşayan taraftarlarla Victor Osimhen'in gerginlik yaşadığı anlar ekranlara yansıdı.

Yıldız futbolcu, taraftarlarla sözlü tartışmaya girerken takım arkadaşı Muslera, Osimhen'i sakinleştirmeye çalıştı.

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