Osayi-Samuel'in yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel'in geleceği belirsizliğini koruyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Nijeryalı futbolcu, yönetimin yaptığı son kontrat teklifini de geri çevirdi. Taraflar arasında anlaşma sağlanamazken, yolların ayrılması bekleniyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Osayi-Samuel'in yeni adresi belli oldu!
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05 Mart 2025 08:32
Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel ile yollar ayrılmak üzere.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Nijeryalı futbolcu, yönetimin sunduğu son kontrat teklifini de geri çevirdi. Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncuyla üç kez masaya otursa da anlaşma sağlanamadı.

EN CİDDİ ADAY NOTTINGHAM

Osayi'nin rotasını belirlediği ve İngiliz kulüpleriyle temas kurduğu öğrenilirken, Takvim'in haberine göre en ciddi ilgiyi Nottingham Forest gösterdi. İngiliz ekibinin, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ola Aina'nın yerine Osayi'yi sağ bek olarak düşündüğü ve transfer görüşmelerine başladığı belirtiliyor.

Deneyimli futbolcunun kariyerine İngiltere'de devam etmeye sıcak baktığı ve Nottingham ile ön sözleşme imzaladığı da iddia ediliyor.

PERFORMANSI

2021 yılında Fenerbahçe'ye 508 bin Euro bonservis bedeliyle katılan Osayi-Samuel, bu sezon 29 maçta forma giyerken 1 asist üretti. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan 27 yaşındaki futbolcu, Nijerya Milli Takımı formasını da 18 kez giydi.

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