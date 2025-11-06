06 Kasım
Viktoria Plzen-Fenerbahçe
23:00
06 Kasım
Samsunspor-Hamrun Spartans
0-013'
06 Kasım
Dinamo Zagreb-Celta Vigo
0-113'
06 Kasım
Haecken-Strasbourg
23:00
06 Kasım
C.Palace-Alkmaar
23:00
06 Kasım
Rayo Vallecano-Lech Poznan
23:00
06 Kasım
Dynamo Kiev-Zrinjski Mostar
23:00
06 Kasım
AEK Athens-Shamrock
0-014'
06 Kasım
Sparta Prag-Rakow
0-014'
06 Kasım
Shakhtar-Breidablik
0-013'
06 Kasım
VfB Stuttgart-Feyenoord
23:00
06 Kasım
Bologna-Brann
23:00
06 Kasım
Ferencvaros-Ludogorets
23:00
06 Kasım
PAOK-Young Boys
23:00
06 Kasım
Malmö FF-Panathinaikos
0-013'
06 Kasım
Braga-Genk
23:00
06 Kasım
Aston Villa-Maccabi Tel Aviv
23:00
06 Kasım
Real Betis-Lyon
23:00
06 Kasım
Rangers-Roma
23:00
06 Kasım
FC Utrecht-FC Porto
0-013'
06 Kasım
RB Salzburg-Go Ahead Eagles
0-014'
06 Kasım
FK Crvena Zvezda-Lille
0-012'
06 Kasım
Basel-FCSB
0-012'
06 Kasım
FC Midtjylland-Celtic
0-012'
06 Kasım
Sturm Graz-N. Forest
0-014'
06 Kasım
Nice-Freiburg
0-013'
06 Kasım
Rapid Wien-U.Craiova
23:00

Orkun Kökçü'den derbi sonrası açıklama: "Kendimle baş başa kalmak istedim"

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, Fenerbahçe derbisi sonrası sessizliğini bozdu.

Orkun Kökçü'den derbi sonrası açıklama: 'Kendimle baş başa kalmak istedim'
Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü, Fenerbahçe derbisinde tepkilere neden olan kırmızı kartı sonrası sessizliğini bozdu.

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendimle baş başa kalmak istedim" ifadelerini kullandı.

İşte Orkun Kökçü'nün açıklamalarının tamamı:

"Büyük Beşiktaş Ailesi,

Birkaç gündür yaşananları içimde tartmak ve kendimle baş başa kalmak istedim. Beşiktaş formasını giymek sadece sahaya çıkmak değil, milyonların sorumluluğunu taşımak demektir. Bu bilinçle, yaşananlardan sonra hemen konuşmak yerine önce düşünmeyi tercih ettim.

Maalesef oyunun heyecanı ve duygusu içinde verdiğim karar takımımızı zor durumda bıraktı. Bunun üzüntüsünü içtenlikle yaşıyorum. Ancak aynı zamanda biliyorum ki futbol kolektif bir oyundur ve sonuçlar birçok faktörün birleşimidir. O gün bizim adımıza talihsizliklerin üst üste geldiği bir karşılaşmaydı.


Elbette konuşulacak çok nokta var, örneğin o ana kadar sahada nasıl üstün bir oyun sergilediğimiz. Bu da aslında biz istediğimizde neler yapabileceğimizi gösteren güçlü bir işaretti. Bazen çok fazla istemek, hata yapmanıza sebep olabiliyor. Bu da bana önemli bir hatırlatma oldu.

Zor bir dönemden geçtiğimizin hepimiz farkındayız. Ama biz büyük bir aileyiz ve sorunlarımızı da bu ailenin içinde birlikte çözmeyi biliriz.

Dışarıdan gelen seslere kulak asmadan, kendi içimizdeki bağa, birliğe ve inanca sarılarak yolumuza devam edeceğiz. Ben de, bu yaşananlardan çıkarımlarımı yaparak üzerime düşeni fazlasıyla yapacağım.

Destek veren, eleştiren ve bu camianın büyüklüğünü bana bir kez daha hissettiren herkese teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Orkun Kökçü"

