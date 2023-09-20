Onana: "De Gea'nın yerini doldurmak kolay değil"

Manchester United'ın file bekçisi Andre Onana, takımdan ayrılan David De Gea'nın yerini doldurmanın kolay olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Onana: 'De Gea'nın yerini doldurmak kolay değil'
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20 Eylül 2023 19:03
Manchester United'ın kalecisi Andre Onana, açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki file bekçisi, sezona istedikleri gibi başlayamadıkları ancak bunu değiştireceklerini aktardı.

Onana, "Ayaklarım iyi olduğu için burada olduğumu düşünmüyorum. Her şeyden önce kaleyi korumam gerekiyor. Bu yüzden buradayım. En önemli şey takım ve kazanmak için buradayız." dedi.

Manchester United'a David De Gea'nın ardından transfer edilen Kamerunlu file bekçisi, "David De Gea'nın yerini doldurmak kolay değil." sözlerini sarf etti.

Onana son olarak, "Sezon başında işler istediğimiz gibi gitmedi ama her şey yoluna girecek. Bundan çok eminim. Nasıl çalıştığımızı gördüğümde güven ve ilham kazanıyorum" şeklinde konuştu.

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