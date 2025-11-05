UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Olympiakos, sahasında PSV'yi konuk etti.
Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.
Karşılaşmada Olympiakos'un golünü 17. dakikada Gelson Martins attı. PSV'nin golü ise 90+3. dakikada Ricardo Pepi'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Olympiakos, 2 puanda kaldı. PSV ise puanını 5'e yükseltti.
Devler Ligi'nde gelecek hafta Olympiakos, Real Madrid'i konuk edecek. PSV, Liverpool'a konuk olacak.
