Olimpik Lyon için yorum: 'Boğulmuş durumda'

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Olimpik Lyon ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Foot Mercato yazarı Matthieu Margueritte Fanatik'e değerlendirdi.
İşte Foot Mercato yazarı Matthieu Margueritte'nün değerlendirmeleri:
'Lyon kötü bir dönemden geçiyor. Son iki maçta alınan sonuçlar hiç iyi değildi. Fransa Kupası Son 32 Turu'nda 5. lig takımı Bourgoin Jallieu'ya elenmeleri Lyon için büyük bir utanç oldu. Hafta sonunda da kendi sahalarında Toulouse ile berabere kaldılar. Bu sonuçlar, taraftarların takımı ve teknik direktör Pierre Sage'yi tartışmaya başlamasına neden oldu. Sage, geçen sezon bir mucizeye imza atmıştı ancak şu anda koltuğu ciddi anlamda tehlikede. Özellikle Marsilya, PSG gibi rakiplere karşı taktiksel seçimleri ve alınan sonuçlarla 'boğulmuş' durumda.'
"TRANSFER YAPAMAYACAKLAR"
'Kötü sonuçların dışında, kulüp ciddi bir bilinmezliğin içinde. Bildiğiniz gibi Fransa Fair-Play Otoritesi (DNCG), Lyon'u büyük borçları nedeniyle adeta buzun üstüne koydu. Bu dönemde transfer yapamıyorlar (Thiago Almada hariç). Kulübün sahibi Textor'un sezon sonuna kadar transfer, başka satışlar ya da sponsorluk anlaşmalarıyla 180 milyon Euro getirmesi gerekiyor. Bunu yapmazsa Lyon ligden düşürülecek. Yani kulübün içinde bulunduğu durum oyuncular ve teknik ekip için pek ideal değil.'
"SAGE'NİN KREDİSİ BİTEBİLİR"
'2025'in başından beri Lacazette, Cherki, Tolisso gibi yıldızların performansında düşüş var. Peki takımda pozitif şeyler yok mu? Aslında son dönemde alınan sonuçlar dışında Lyon'un geçen sezondan çok daha iyi durumda olduğunu söyleyebilirim. Cherki sonunda kendisinden beklendiği gibi saha içinde liderliği ele aldı. Malick Fofana büyük bir gelişim gösterdi. Tolisso da kariyerinin geçmiş dönemlerine göre sakatlık konusunda çok daha iyi durumda. Fenerbahçe karşısında Mikautadze, Cherki ve Fofana kilit oyuncular olacak. Alınacak kötü bir sonuç, teknik direktör Sage'nin kredisini bitirebilir.'
İşte Foot Mercato yazarı Matthieu Margueritte'nün değerlendirmeleri:
'Lyon kötü bir dönemden geçiyor. Son iki maçta alınan sonuçlar hiç iyi değildi. Fransa Kupası Son 32 Turu'nda 5. lig takımı Bourgoin Jallieu'ya elenmeleri Lyon için büyük bir utanç oldu. Hafta sonunda da kendi sahalarında Toulouse ile berabere kaldılar. Bu sonuçlar, taraftarların takımı ve teknik direktör Pierre Sage'yi tartışmaya başlamasına neden oldu. Sage, geçen sezon bir mucizeye imza atmıştı ancak şu anda koltuğu ciddi anlamda tehlikede. Özellikle Marsilya, PSG gibi rakiplere karşı taktiksel seçimleri ve alınan sonuçlarla 'boğulmuş' durumda.'
"TRANSFER YAPAMAYACAKLAR"
'Kötü sonuçların dışında, kulüp ciddi bir bilinmezliğin içinde. Bildiğiniz gibi Fransa Fair-Play Otoritesi (DNCG), Lyon'u büyük borçları nedeniyle adeta buzun üstüne koydu. Bu dönemde transfer yapamıyorlar (Thiago Almada hariç). Kulübün sahibi Textor'un sezon sonuna kadar transfer, başka satışlar ya da sponsorluk anlaşmalarıyla 180 milyon Euro getirmesi gerekiyor. Bunu yapmazsa Lyon ligden düşürülecek. Yani kulübün içinde bulunduğu durum oyuncular ve teknik ekip için pek ideal değil.'
"SAGE'NİN KREDİSİ BİTEBİLİR"
'2025'in başından beri Lacazette, Cherki, Tolisso gibi yıldızların performansında düşüş var. Peki takımda pozitif şeyler yok mu? Aslında son dönemde alınan sonuçlar dışında Lyon'un geçen sezondan çok daha iyi durumda olduğunu söyleyebilirim. Cherki sonunda kendisinden beklendiği gibi saha içinde liderliği ele aldı. Malick Fofana büyük bir gelişim gösterdi. Tolisso da kariyerinin geçmiş dönemlerine göre sakatlık konusunda çok daha iyi durumda. Fenerbahçe karşısında Mikautadze, Cherki ve Fofana kilit oyuncular olacak. Alınacak kötü bir sonuç, teknik direktör Sage'nin kredisini bitirebilir.'