Old Firm'de kazanan Celtic!

Celtic, Old Firm'de Rangers'ı 3-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Old Firm'de kazanan Celtic!
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01 Eylül 2024 16:42
İskoçya Premiership'te Old Firm derbisinde Celtic ile Rangers karşı karşıya geldi. Celtic Park'taki maçı ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Celtic'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Daizen Maeda, 40. dakikada Kyogo Furuhashi ve 75. dakikada Callum McGregor attı.

Rangers'ta sakatlığı bulunan milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Celtic, 4 haftada 12 puana ulaştı. Rangers, ilk 4 haftada 7 puanda kaldı.

Celtic, gelecek hafta sahasında Hearts'ı ağırlayacak. Rangers, Dundee United deplasmanına gidecek.

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