Okan Özkan'dan Galatasaraylı iddialarına cevap

Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco ile yolların ayrıldığı, bu göreve Okan Özkan'ın getirildiği ileri sürülmüştü.
Mario Branco'nun yardımcılığını yapan 34 yaşındaki futbol adamı, Galatasaraylı olduğu iddialarına sosyal medya hesabından fotoğrafla yanıt verdi.
2009 yılında Kadıköy'de bir maçtan fotoğrafını paylaşan Okan Özkan, "Sene 2009 :) Diğer her şeyden bağımsız Galatasaraylı diyenleri şöyle izliyorum" notunu düştü.
Mario Branco'nun yardımcılığını yapan 34 yaşındaki futbol adamı, Galatasaraylı olduğu iddialarına sosyal medya hesabından fotoğrafla yanıt verdi.
2009 yılında Kadıköy'de bir maçtan fotoğrafını paylaşan Okan Özkan, "Sene 2009 :) Diğer her şeyden bağımsız Galatasaraylı diyenleri şöyle izliyorum" notunu düştü.