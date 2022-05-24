Oğulcan Çağlayan, yeni patronu bekliyor!

Eyüpspor ile kiralık sözleşmesi biten ve Galatasaray'a geri dönmeye hazırlanan Oğulcan Çağlayan'ın akıbeti belli oluyor. Sarı-kırmızılılara geri dönmek için gün sayan Oğulcan Çağlayan için kritik tarih 11 Haziran.
Sezon öncesi kampını Galatasaray'la geçirecek olan 26 yaşındaki futbolcu için kararı yeni teknik direktör verecek. Olumlu bir rapor sunulmadığı takdirde yeniden kiralanması bekleniyor.
Fatih Terim sonrası takımdan ayrılan Oğulcan, Terim'in takıma dönmesi halinde ikinci bir şansı hak ettiğine inanıyor. Galatasaray'da seçimin favorisi Dursun Özbek'in hoca adayının ise Fatih Terim olduğu biliniyor.
Sezonun ikinci yarısında kiralandığı Eyüpspor'la 11 maça çıkan Oğulcan 3 gol kaydetti.
Sezon öncesi kampını Galatasaray'la geçirecek olan 26 yaşındaki futbolcu için kararı yeni teknik direktör verecek. Olumlu bir rapor sunulmadığı takdirde yeniden kiralanması bekleniyor.
Fatih Terim sonrası takımdan ayrılan Oğulcan, Terim'in takıma dönmesi halinde ikinci bir şansı hak ettiğine inanıyor. Galatasaray'da seçimin favorisi Dursun Özbek'in hoca adayının ise Fatih Terim olduğu biliniyor.
Sezonun ikinci yarısında kiralandığı Eyüpspor'la 11 maça çıkan Oğulcan 3 gol kaydetti.