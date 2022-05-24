Oğulcan Çağlayan, yeni patronu bekliyor!

Eyüpspor ile kiralık sözleşmesi biten ve Galatasaray'a geri dönmeye hazırlananbelli oluyor. Sarı-kırmızılılaraiçin kritik tarihSezon öncesi kampını Galatasaray'la geçirecek olan 26 yaşındaki futbolcu için kararı yeni teknik direktör verecek. Olumlu bir rapor sunulmadığı takdirde yeniden kiralanması bekleniyor.Fatih Terim sonrası takımdan ayrılanGalatasaray'da seçimin favorisi Dursun Özbek'in hoca adayının ise Fatih Terim olduğu biliniyor.Sezonun ikinci yarısında kiralandığı