Nuri Şahinsiz Dortmund, 2-0'dan puan verdi

Borussia Dortmund, Nuri Şahin'siz çıktığı ilk maçta 10 kişi kalıp 2-0 öne geçti, Werder Bremen'in geri dönüşünü engelleyemedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Nuri Şahinsiz Dortmund, 2-0'dan puan verdi
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25 Ocak 2025 19:10
Son güncelleme 25 Ocak 2025 19:34
Almanya 1. Bundesliga'nın 19. haftasında Borussia Dortmund ile Werder Bremen karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Nuri Şahin'in görevden alınması sonrası ilk maçına çıkan Dortmund, 21. dakikada Nico Schlotterbeck'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Sahada 1 kişi eksik kalan Dortmund, 28. dakikada Serhou Guirassy'nin golüyle öne geçti. 51. dakikada Marco Friedl'ın kendi kalesine golüyle fark 2'ye çıktı.

Werder Bremen, 65. dakikada Leonardo Bittencourt ve 72. dakikada Marvin Ducksch'un golüyle skora eşitliği getirdi.

Bu sonucun ardından Borussia Dortmund 26, Werder Bremen ise 27 puana yükseldi.

Ligde 3 maç sonra puan alan Dortmund, gelecek hafta Heidenheim deplasmanında galibiyet arayacak. Werder Bremen ise sahasında Mainz'ı ağırlayacak.

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