Nordsjaelland maçı öncesi Fenerbahçe'de büyük endişe

FENERBAHÇE HABERLERİ: Son haftalarda yaşanan sakatlıklar sebebiyle zor günler geçiren Fenerbahçe'de Nordsjaelland maçı öncesi endişe hakim. Suni çimde oynanacak maç sakatlıklara davetiye çıkarıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Nordsjaelland maçı öncesi Fenerbahçe'de büyük endişe
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29 Kasım 2023 09:29
Son güncelleme 29 Kasım 2023 09:36
Fenerbahçe'de Nordsjaelland maçı öncesi büyük bir endişe hakim...

Kanarya'da son dönemde yaşanan sakatlıklar sebebiyle as kadro bozulmuş ve söz konusu periyotta Sarı-Lacivertliler büyük sıkıntı yaşamıştı. Fred, Djiku gibi ilk 11'in kilit isimlerinden iyi haber gelirken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Nordsjaelland maçı öncesi Fenerbahçe yine endişe içinde.

SAKATLIKLAR İÇİN SON DERECE ELVERİŞLİ

Bilindiği üzere Danimarka temsilcisi maçlarını suni çimde oynuyor. Söz konusu zemin, olası sakatlıklar için son derece elverişli. Kritik maç öncesi teknik heyet konuyla ilgili harekete geçerken, bazı isimlerin dinlendirilmesi planlanıyor.

TEKNİK HEYETİ DÜŞÜNDÜREN ETMEN

İsmail Kartal'ın Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski gibi isimleri Nordsjaelland maçında dinlendirme olasılığı bulunuyor.

Bahsi geçen futbolcuların ilk 11'de yer almadığı senaryoda Fenerbahçe'nin hücum bölgesinde zayıfladığı vurgulanırken, Sarı-Lacivertlilerin Nordsjaelland'a yenilmesi durumunda liderliğin de tehlikeye girecek olması teknik heyeti düşündüren bir diğer etmen.



Fenerbahçe grubunu ikinci sırada tamamlarsa mart ayında play-off oynayacak. Nordsjaelland-Fenerbahçe maçı yarın TSİ 23:00'de oynanacak.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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