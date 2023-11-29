Nordsjaelland maçı öncesi Fenerbahçe'de büyük endişe

'de Nordsjaelland maçı öncesiKanarya'da son dönemde yaşanan sakatlıklar sebebiyle as kadro bozulmuş ve söz konusu periyotta Sarı-Lacivertliler büyük sıkıntı yaşamıştı. Fred, Djiku gibi ilk 11'in kilit isimlerinden iyi haber gelirken, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Nordsjaelland maçı öncesi Fenerbahçe yine endişe içinde.Bilindiği üzere Danimarka temsilcisi maçlarını. Söz konusu zemin, olası sakatlıklar için son derece elverişli. Kritik maç öncesi teknik heyet konuyla ilgili harekete geçerken, bazı isimlerin dinlendirilmesi planlanıyor.İsmail Kartal'ıngibi isimleri Nordsjaelland maçındaBahsi geçen futbolcuların ilk 11'de yer almadığı senaryoda Fenerbahçe'nin hücum bölgesinde zayıfladığı vurgulanırken, Sarı-Lacivertlilerin Nordsjaelland'a yenilmesi durumundateknik heyeti düşündüren bir diğer etmen.Fenerbahçe grubunu ikinci sırada tamamlarsa mart ayında play-off oynayacak. Nordsjaelland-Fenerbahçe maçı yarın TSİ 23:00'de oynanacak.