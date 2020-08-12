Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Milliyet'ten Attila Gökçe'ye eylül ayında seyircili maç oynanamayacağını açıkladı. Gökçe'nin Milliyet'teki yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
İşte Nihat Özdemir'in Attila Gökçe'ye yaptığı açıklama:
"Başakşehir'in Kopenhag'daki UEFA maçına Sayın Bakan Kasapoğlu ve Başkan Vekilimiz Mehmet Baykan'la gittik. Pandeminin yarattığı ortamda çok sıkıcı ve yorucu kontrollerden geçtik. O maçta da gördüm ki seyircisiz maç anlamını kaybediyor."
Özdemir, 11 Eylül'de başlayacak yeni sezon için ekibi ve sağlık kuruluyla yoğun işbirliği içinde "seyircili" maç ortamını hazırlıyormuş. Ama işler birden terse dönmüş:
"Devletle, Sağlık Bakanlığımızla konuşuyoruz. Bilgi verip karar ve önerilerini iletiyorlar. Bir gözümüz de Almanya'da. Onların da Eylül'de başlayacak ligleri için seyirci kabul etmeye hazır olduğunu görüyorduk. Ama son anda Almanya'da maçların seyircisiz başlayacağı açıklandı. Bu karar, bizi de olumsuz yönde etkiledi. Çok sıkıldım. Açıkçası biz de seyircili maça henüz hazır değiliz. Maalesef hasret sürecek."
İşte Nihat Özdemir'in Attila Gökçe'ye yaptığı açıklama:
"Başakşehir'in Kopenhag'daki UEFA maçına Sayın Bakan Kasapoğlu ve Başkan Vekilimiz Mehmet Baykan'la gittik. Pandeminin yarattığı ortamda çok sıkıcı ve yorucu kontrollerden geçtik. O maçta da gördüm ki seyircisiz maç anlamını kaybediyor."
Özdemir, 11 Eylül'de başlayacak yeni sezon için ekibi ve sağlık kuruluyla yoğun işbirliği içinde "seyircili" maç ortamını hazırlıyormuş. Ama işler birden terse dönmüş:
"Devletle, Sağlık Bakanlığımızla konuşuyoruz. Bilgi verip karar ve önerilerini iletiyorlar. Bir gözümüz de Almanya'da. Onların da Eylül'de başlayacak ligleri için seyirci kabul etmeye hazır olduğunu görüyorduk. Ama son anda Almanya'da maçların seyircisiz başlayacağı açıklandı. Bu karar, bizi de olumsuz yönde etkiledi. Çok sıkıldım. Açıkçası biz de seyircili maça henüz hazır değiliz. Maalesef hasret sürecek."