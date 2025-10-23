23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
1-0
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
3-0
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
3-1
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
0-1
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
2-2
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
0-3
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
1-1
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0IPT
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
1-0
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
1-2
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
0-3
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
2-1
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
3-2
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
2-0
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
2-0
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
2-1
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
1-1
23 Ekim
Lille-PAOK
3-4
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
1-2
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
2-1
23 Ekim
Brann-Rangers
3-0
23 Ekim
Genk-Real Betis
0-0
23 Ekim
FCSB-Bologna
1-2
23 Ekim
Lyon-Basel
2-0
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
2-0
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
2-3
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
1-0

Nice, 2-1 kaybetmeye mahkum

Fransız ekibi Nice, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı üçüncü maçı da 2-1 kaybetti.

calendar 23 Ekim 2025 23:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Nice, 2-1 kaybetmeye mahkum
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Celta Vigo ile Nice karşı karşıya geldi. Balaidos'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Celta Vigo 2-1'lik skorla kazandı.

Celta Vigo, tecrübeli golcüsü Iago Aspas ile 2. dakikada öne geçti. Nice, 16. dakikada Muhammed Ali Cho ile eşitliği sağladı.

Fransız ekibinin yıldızı Jonathan Clauss, 29 ve 38. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyun dışında kaldı.

İspanya temsilcisi, 75. dakikada Borja Iglesias'ın golüyle 3 puana uzandı.

Üst üste ikinci galibiyetini elde eden Celta Vigo, puanını 6'ya çıkardı. 3 maçını da 2-1 kaybeden Nice, puanla tanışamadı.

Celta Vigo, bir sonraki maçında Dinamo Zagreb'e konuk olacak. Nice ise sahasında Freiburg ile karşı karşıya gelecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.