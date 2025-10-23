Nice, 2-1 kaybetmeye mahkum

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Celta Vigo ile Nice karşı karşıya geldi. Balaidos'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Celta Vigo 2-1'lik skorla kazandı.



Celta Vigo, tecrübeli golcüsü Iago Aspas ile 2. dakikada öne geçti. Nice, 16. dakikada Muhammed Ali Cho ile eşitliği sağladı.



Fransız ekibinin yıldızı Jonathan Clauss, 29 ve 38. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyun dışında kaldı.



İspanya temsilcisi, 75. dakikada Borja Iglesias'ın golüyle 3 puana uzandı.



Üst üste ikinci galibiyetini elde eden Celta Vigo, puanını 6'ya çıkardı. 3 maçını da 2-1 kaybeden Nice, puanla tanışamadı.



Celta Vigo, bir sonraki maçında Dinamo Zagreb'e konuk olacak. Nice ise sahasında Freiburg ile karşı karşıya gelecek.



