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Nets, Jacque Vaughn'un yerine yeni bir koç aramayabilir

Jacque Vaughn'un, 2020-21 sezonunda Brooklyn Nets'e koçluk yapacak favori kişi olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Jacque Vaughn'un, 2020-21 sezonunda Brooklyn Nets'e koçluk yapacak favori kişi olduğu iddia edildi.

Nets, Mart ayında Kenny Atkinson'ın yerini almak için Jacque Vaughn'u başantrenörlüğe yükseltmiş ve işte kalıcı olarak kalması adına ciddi bir şekilde düşünme aşamasında olduğu belirtilmişti.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, konuyla ilgili şunları söyledi:

"O şu anda başantrenör. Onu geçici koç yapmadılar. Bence Nets bir arama olasılığını düşünüyor, ama ben olsam yine de bu işi sürdürmek için Jacque Vaughn'u seçerdim."

Malika Andrews, Wojnarowski'ye "Kesinlikle" şeklinde yanıt verdi.

Wojnarowski ayrıca Nets'in Orlando'ya tükenmiş bir takım götürmesinin mutlaka Vaughn'un elindeki fırsata zarar vereceğini, ancak bu takım için doğru koç olduğunu kanıtlama fırsatının bu olmayacağını de ekledi.


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