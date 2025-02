Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası,"Hedefimiz Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılmak. Avrupa Şampiyonası için play-off oynayarak kapıyı araladık. Artık kapıyı tamamen açmak ve sürekli adımızı oraya yazdırmak istiyoruz. Son 4 senede çıktığımız her maçta oyunumuzu geliştirdik. Ancak bu bizim için asla yetmez" dedi. UEFA Kadınlar Uluslar B Ligi 2'nci Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, 21 Şubat'ta Dublin'de İrlanda Cumhuriyeti, 25 Şubat'ta Pendik Stadı'nda Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. B Ligi'nde maçlar öncesinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren Ay-yıldızlılar, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Teknik direktör Necla Güngör Kıragası'nın yanı sıra takım kaptanları Didem Karagenç ve Selda Akgöz, açıklamalarda bulundu.



Türkiye'de kadın futbolunun bir ivme kazandığını söyleyen Necla Güngör Kıragası, "Uluslar Ligi'nin açılışını yapıyoruz. İki maçımızın hazırlığı için bir araya geldik. İlk maçımızı İrlanda Cumhuriyeti'yle deplasmanda, ikinci maçımızı ise Yunanistan ile İstanbul'da yapacağız. Bu maçlar bizim için çok kıymetli. Dört senedir kadın futbolunda güzel giden bir ivme var. Bu ivmeyi devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.



'AVRUPA ŞAMPİYONASI'NIN KAPISINI ÇALDIK AMA İÇERİ GİREMEDİK'



Kadın milli takımının tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılmak için Play-Off oynadığına dikkat çeken Necla Güngör Kıragası, "İlk ivme aldığımız nokta, C Ligi'nde 6'da 6 yapıp hiç gol yemeden B Ligi'ne çıkmak oldu. Buradaki ilk senemizde ise ikinci olarak tarihimizde ilk kez Avrupa Şampiyonası play-off'u oynadık. Play-off oynarken Avrupa Şampiyonası'nın kapısını çaldık ama içeri giremedik. Şimdiki hedeflerimizden bir tane Uluslar Ligi'nde grubumuzu en iyi yerde bitirerek yine play-off şansı yakalamak ya da doğrudan A Ligi'ne çıkmak" ifadelerini kullandı.



'TÜM İSTANBUL HALKINI YUNANİSTAN MAÇINA BEKLİYORUZ'



Taraftarların desteğiyle çok daha iyi işler yapabileceklerine değinen Kıragası, "Artık 15-16 bin kişi önünde oynamaya alıştık. Taraftarımız olmadan bir kişi eksik kalıyoruz. Tüm İstanbul halkını Pendik Stadı'nda yapacağımız Yunanistan maçına bekliyoruz. Taraftarımızın desteğiyle çok daha iyi işler yapacağız" dedi.



'HEDEFİMİZ AVRUPA ŞAMPİYONASI VE DÜNYA KUPASI'NA KATILMAK'



Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılmak istediklerini dile getiren Necla Güngör Kıragası, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Gidecek çok yolumuz var. Son 5 senede çok ciddi bir yapılanmaya imza attık. Bu yeterli değil. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılmak. Avrupa Şampiyonası için play-off oynayarak kapıyı araladık. Artık kapıyı tamamen açmak ve sürekli adımızı oraya yazdırmak istiyoruz. Son 4 senede çıktığımız her maçta oyunumuzu geliştirdik. Ancak bu bizim için asla yetmez. Kazandıkça daha fazlasını istiyoruz. İnsanları beklentiye sokan bir takım olduk. Her maçta kazanmamız bekleniyor. Bence bu çok güzel bir şey ama önemli bir sorumluluk. Ülkeyi temsil etme sorumluluğunun yükü çok ağır. Oyuncularım sayesinde bu yükü hafifletiyoruz. Hedefimiz sadece maç kazanmak ya da turnuvalara katılmak değil. Kadın futbolcular olarak yalnız kaldığımız dünyada yeni kız çocuklarını yanımıza çekerek futbolun sadece erkek oyunu olmadığına vurgu yaparak devam ediyoruz. Misyonumuz ve omuzlarımızdaki yük sanıldığından daha ağır. Zor ve meşakkatli yollardan geçiyoruz. Yanımdaki bu güçlü kadınlar sayesinde de sesimizi duyuruyoruz."



'ÇOK ZOR MAÇLARIMIZ OLACAK'



Gruptaki rakipleri İrlanda Cumhuriyeti, Slovenya ve Yunanistan hakkındaki düşünceleri sorulan Necla Güngör Kıragası, sözlerini şöyle noktaladı:



"İrlanda Cumhuriyeti bu sene A Ligi'nden düştü. Fiziksel olarak üstün, güçlü ve agresif futbol oynayan bir takım. Yunanistan da kendisini geliştiren bir ülke. Kadın futboluna son 10 yıldır ciddi yatırımlar yapıyorlar. Slovenya da birlikte oynamaya alışık, iyi bir kurguya sahip. Grubumuzdaki takımlar arasında FIFA Dünya Sıralaması'nda en aşağıda olan biziz ancak bu gruba ikinci torbadan girdik. Bu da gittiğimiz yoldaki hızımızı yansıtıyor. Çok zor maçlarımız olacak."



DİDEM KARAGENÇ: BU FORMANIN AĞIRLIĞININ FARKINDAYIZ



Hedeflerinin A Ligi'ne yükselmek olduğunu belirten takım kaptanlarından Didem Karagenç, "Biz Uluslar C Ligi'nde çok iyi bir başarı yakalayıp, B Ligi'ne yükseldik. Ülkemizi gururlandırdığımızı düşünüyoruz. O maçlarda yanımızda destek olan çok fazla taraftarımız oldu. Türkiye'nin farklı farklı bölgelerinde çok fazla maç yaptık ve hepsi yanımızda bulundu. Onlara buradan çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra Uluslar B Ligi'nde yanımızda olmalarını istiyoruz. Önümüzde zorlu maçlar var. Bunun farkındayız. Kampımız yeni başladı. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ülkemizi B Ligi'nden, A Ligi'ne çıkartmak için elimizden gelen tüm mücadeleyi arkadaşlarımızla beraber vermek için her şeyi yapacağız. Bu formanın ağırlığının, Türkiye Milli Takımı'nın temsil ettiğimizin farkındayız. Biz de tıpkı voleybol takımımız gibi çok iyi başarılar elde edip, ülkemize çok iyi zaferler kazandırıp, tüm ülkeyi arkamıza almak istiyoruz. Bu yüzden desteklerinize çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.



SELDA AKGÖZ: GRUBUMUZUN ZOR OLMASI BİZİ KORKUTMUYOR



Zor bir grupta olduklarını ancak bunun kendilerini korkutmadığını ifade eden Selda Akgöz, "Biz o kadar iyi bir ekibiz ki istediğimiz her başarıyı elde edecek kuvvetteyiz. Grubumuzun zor olması bizi korkutmuyor. Daha da güçlendiriyor. Biz her zamanki gibi elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Alnımızın akıyla grubumuzu en iyi şekilde bitireceğiz" şeklinde konuştu.