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NBA'in 2020-21 başlangıç hedefi, 18 Ocak

NBA'in, The Athletic'ten John Hollinger'a göre 2020-21 sezonunun başlangıç tarihi olarak 18 Ocak'ı hedeflediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in, The Athletic'ten John Hollinger'a göre 2020-21 sezonunun başlangıç tarihi olarak 18 Ocak'ı hedeflediği iddia edildi.

Başkan Adam Silver geçtiğimiz günlerde, yeni sezonun Ocak ayında başlama olasılığının daha yüksek olduğunu ve ligin şu anda olası bir başlangıç tarihi olarak Martin Luther King Günü'nü (18 Ocak) hedeflediğini söylemişti.

Ligin, takımlara sezonun başlamasından sekiz hafta önce haber vermeyi planladığı söylenmişti, böyle bir senaryoda bu tarih, 23 Kasım anlamına geliyor.

Yine de, formatın ne olacağı görülecek. NBA, daha az seyahatle 82 maçlık bir normal sezon geçirmeyi planlıyor.


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