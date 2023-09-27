Napoli, Victor Osimhen'i çok sinirlendirdi

Napoli'nin Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, kulübün sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım sebebiyle yasal yollara başvurmaya hazırlanıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Napoli, Victor Osimhen'i çok sinirlendirdi
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27 Eylül 2023 16:02
Son güncelleme 27 Eylül 2023 16:25
İtalyan ekibi Napoli'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in tepkisini çekti.

Ligde geçen hafta golsüz sona eren Bologna deplasmanında penaltı kaçıran 24 yaşındaki futbolcu, kendisiyle ilgili alaylı bir video paylaşımı yapan kulübüne karşı yasal yollara başvurabilir.

Tepkiler sonrasında silinen paylaşımla ilgili açıklama yapan Osimhen'in menajeri Roberto Calenda, "Napoli'nin TikTok platformundaki resmi profilinde yaşananlar kabul edilemez. Victor'la alay eden bir video önce kamuoyuna duyuruldu ve ardından geç de olsa silindi. Victor'u korumak için yasal işlem başlatma ve her türlü girişimde bulunma hakkımızı saklı tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon takımının şampiyonluğunda büyük rol oynayan Osimhen, tüm kulvarlarda 39 maça çıkmış ve 31 gol atmıştı.

Nijeryalı futbolcu, sosyal medya hesabında Napoli formasıyla yayımladığı tüm fotoğraf ve videoları sildi.



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