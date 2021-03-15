İtalya Serie A'nın 27. haftasında Milan evinde Napoli ile karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadeleyi Napoli 1-0 kazandı.
Napoli'ye galibiyeti getiren gol, 49. dakikada Zielinski'nin asistinde Politano ile geldi. Öte yandan Milan'da Rebic, 90+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Serie A'da 5 deplasman sonra kazanan Napoli, Milan'ı da 4 maç sonra mağlup etti.
Milan'da milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, sakatlığının ardından ilk kez 11'de yer aldı ve 60. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.
Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Napoli, puanını 50 yaptı ve üst sıralardan kopmadı. Milan ise 3 maç sonra yenildi ve lider Inter'in 9 puan gerisinde, 56 puanla 2. sırada kaldı.
Serie A'nın 28. haftasında Milan deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacakken, Napoli ise Roma ile deplasmanda karşılaşacak.
Napoli'ye galibiyeti getiren gol, 49. dakikada Zielinski'nin asistinde Politano ile geldi. Öte yandan Milan'da Rebic, 90+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Serie A'da 5 deplasman sonra kazanan Napoli, Milan'ı da 4 maç sonra mağlup etti.
Milan'da milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, sakatlığının ardından ilk kez 11'de yer aldı ve 60. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.
Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Napoli, puanını 50 yaptı ve üst sıralardan kopmadı. Milan ise 3 maç sonra yenildi ve lider Inter'in 9 puan gerisinde, 56 puanla 2. sırada kaldı.
Serie A'nın 28. haftasında Milan deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacakken, Napoli ise Roma ile deplasmanda karşılaşacak.