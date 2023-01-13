Mykhaylo Mudryk, Arsenal'e doğru!

Arsenal, Shakhtar Donetsk forması giyen Ukraynalı oyuncu Mykhaylo Mudryk için görüşmelerini sürdürüyor.



Fabrizio Romano'ya göre; Arsenal, 22 yaşındaki oyuncu için Ukrayna kulübüne 70 milyon euro artı bonus içeren üçüncü teklifini sundu.



Yapılan bu teklifte bonus miktarının 20-25 milyon euroya çıkabileceği belirtildi.



SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR



Oyuncunun, İngiliz devine toplamda 100 milyon euroya yakın bir maliyeti olacağı konuşulurken, ödeme koşullarıyla ilgili son detayların görüşüldüğü ifade edildi.



22 yaşına girecek olan Ukraynalı kanat oyuncusunu Mikel Arteta'nın da çok istediği aktarıldı.



Bu sezon Ukrayna Ligi'nde 12 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 7 gol atıp 7 de asist yaptı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ