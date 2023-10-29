Mustafa Gürsel: 'Pozisyon vermediğimiz bir maçı kaybettik''

Mustafa Gürsel, kendi oyunlarını sahada gösterememelerine rağmen kazanabilecekleri bir maç olduğunu ifade etti.



Adanaspor'un kendilerinden iyi oynamadığını belirten Gürsel, "Pozisyon vermediğimiz bir maçı kaybettik, üzgünüz. Gol bölgelerinde daha etkili olmamız lazım. Oraya kadar geldik ama enerji olarak bugün iyi değildik. Önümüzdeki maçta inşallah bunu telafi edeceğiz." ifadelerini kullandı.





Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, 1-0 kaybettikleri Adanaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.