29 Ekim

Mustafa Gürsel: "Pozisyon vermediğimiz bir maçı kaybettik''

Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Adanaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Gürsel: 'Pozisyon vermediğimiz bir maçı kaybettik''
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29 Ekim 2023 20:28
Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, 1-0 kaybettikleri Adanaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mustafa Gürsel, kendi oyunlarını sahada gösterememelerine rağmen kazanabilecekleri bir maç olduğunu ifade etti.

Adanaspor'un kendilerinden iyi oynamadığını belirten Gürsel, "Pozisyon vermediğimiz bir maçı kaybettik, üzgünüz. Gol bölgelerinde daha etkili olmamız lazım. Oraya kadar geldik ama enerji olarak bugün iyi değildik. Önümüzdeki maçta inşallah bunu telafi edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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