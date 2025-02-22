Mustafa Gürsel: 'Oyunun hakkı bu skor değildi'

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, 4-0'lık skorun oynanan oyunu yansıtmadığını dile getirdi.



Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını anlatan Gürsel, şöyle konuştu:



"4-0'lık bir mağlubiyet var ortada. Maçın başında rakibimiz, penaltı mıydı değil miydi bilmiyorum ama golü buldu. Onların lehine kolay fauller çalındı. İkinci yarıya iyi başladık. Pozisyonlara da girdik. Golü bir türlü bulamadık. Yine bireysel hatalarda gol yedik. İkinci golden sonra bütün riskleri aldık. Puan almak istiyorduk. Sonuç 4-0 ama oyunun hakkı bu skor değildi. Maçın her anını aynı ciddiyetle oynamalıydık, iyi bir ders oldu. Kafamızı kaldırıp hedefimiz doğrultusunda devam edeceğiz. Hedefimizde bir sapma yok."



