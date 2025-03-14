Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında ağırladığı Adanaspor'u 1-0 yenen Teksüt Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, "Kazanmamız gereken bir maçı kazandık, onun için mutluyuz." dedi.
Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.
Maçın büyük bir bölümünü 10 kişi oynamanın kolay olmadığını ifade eden Gürsel, şöyle konuştu:
"Bugün oyuna baktığımızda ilk yarıda eksik kalmamıza rağmen doğru durduk, karşıladık, doğru çıkışlar yaptık. İlk yarıda da golü bulabilirdik, iki tane yüzde 100'lük pozisyon kaçırdık. Devre arası oyuncularıma aynı şekilde devam edersek golü bulacağımızı söylemiştim. İkinci yarıda da iyi organize olduk, baktığınız zaman eksik olmamıza rağmen maçta çok pozisyon vermeden bulduğumuzu da değerlendirerek kazandık. Kazanmamız gereken bir maçı kazandık, onun için mutluyuz. Kolay olmadı, bu ligde hiçbir maç kolay değil. Önemli olan buradan üç puan almaktı. İnşallah milli arayı güzel bir şekilde değerlendirip son 8 haftaya kaldığımız yerden devam ederek puanlar almayı devam ettiririz. İnşallah istikrarımızı devam ettirerek son 8 haftanın sonunda istediğimiz hedefe ulaşırız."
Mustafa Gürsel: "Kazanmamız gereken bir maçı kazandık"
Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Adanaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında ağırladığı Adanaspor'u 1-0 yenen Teksüt Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, "Kazanmamız gereken bir maçı kazandık, onun için mutluyuz." dedi.
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