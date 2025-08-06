Mustafa Er: 'Hazır hale gelmek için yoğun bir program uyguluyoruz'

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Boluspor, sezonun ilk haftasında oynayacağı Vanspor FK maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.Kırmızı-beyazlı ekip çalışmalarına, kulübün Karaçayır Mahallesi'ne bulunan tesislerinde devam etti. Antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan Boluspor, daha sonra teknik ve taktik çalışması yaptı.Teknik direktör Mustafa Er gözetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenman yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.Teknik Direktör Er, antrenman esnasında gazetecilere yaptığı açıklamada, sezona hem antrenman anlamında hem de fiziksel çalışma anlamında geç başlayacaklarını söyledi.Sancılı başlayacaklarını geldiği ilk gün söylediğini belirten Er,diye konuştu.Er, ligdeki diğer takımlardan kalite ve fiziksel olarak geride olduklarını dile getirerek,ifadelerini kullandı.Üç hafta boyunca hızlandırılmış bir program uyguladıklarına işaret eden Er, şunları kaydetti: