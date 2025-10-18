18 Ekim
Beşiktaş-Gençlerbirliği
17:00
18 Ekim
Başakşehir-Galatasaray
20:00
18 Ekim
Konyaspor-Kocaelispor
0-015'
18 Ekim
Nice-Lyon
18:00
18 Ekim
Angers-AS Monaco
20:00
18 Ekim
Marsilya-Le Havre
22:05
18 Ekim
NEC Nijmegen-FC Twente
17:30
18 Ekim
PSV Eindhoven-Go Ahead Eagles
19:45
18 Ekim
FC Utrecht-FC Volendam
19:45
18 Ekim
Ajax-Alkmaar
22:00
18 Ekim
NAC Breda-PEC Zwolle
22:00
18 Ekim
Karlsruher SC-Kaiserslautern
0-145'
18 Ekim
Paderborn-Arminia Bielefeld
1-245'
18 Ekim
Bochum-Hertha Berlin
21:30
18 Ekim
Preussen Muenster-Dynamo Dresden
0-145'
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0IPT
18 Ekim
Oxford United-Derby County
0-016'
18 Ekim
QPR-Millwall
0-014'
18 Ekim
Birmingham City-Hull City
17:00
18 Ekim
Charlton Athletic-Sheffield Wednesday
17:00
18 Ekim
Coventry City-Blackburn Rovers
17:00
18 Ekim
Norwich City-Bristol City
17:00
18 Ekim
Sheffield United-Watford
17:00
18 Ekim
Stoke City-Wrexham
17:00
18 Ekim
West Bromwich-Preston North End
17:00
18 Ekim
Roma-Inter
21:45
18 Ekim
Pisa-Verona
16:00
18 Ekim
Torino-SSC Napoli
19:00
18 Ekim
Bayern Munih-B. Dortmund
19:30
18 Ekim
Rizespor-Trabzonspor
17:00
18 Ekim
Manisa FK-Erzurumspor
1-056'
18 Ekim
Vanspor FK-Pendikspor
1-054'
18 Ekim
A.Demirspor-Sakaryaspor
16:00
18 Ekim
Hatayspor-Arca Çorum FK
19:00
18 Ekim
FC Köln-Augsburg
16:30
18 Ekim
FC Heidenheim-Werder Bremen
16:30
18 Ekim
Mainz 05-Leverkusen
16:30
18 Ekim
RB Leipzig-Hamburger SV
16:30
18 Ekim
Wolfsburg-VfB Stuttgart
16:30
18 Ekim
N. Forest-Chelsea
0-014'
18 Ekim
Lecce-Sassuolo
16:00
18 Ekim
Brighton-Newcastle
17:00
18 Ekim
Burnley-Leeds United
17:00
18 Ekim
C.Palace-Bournemouth
17:00
18 Ekim
M.City-Everton
17:00
18 Ekim
Sunderland-Wolves
17:00
18 Ekim
Fulham-Arsenal
19:30
18 Ekim
Sevilla-Mallorca
15:00
18 Ekim
Barcelona-Girona
17:15
18 Ekim
Villarreal-Real Betis
19:30
18 Ekim
Atletico Madrid-Osasuna
22:00
18 Ekim
Leicester City-Portsmouth
21:45

Murat Salar: "Reddedilen maddeler yüzünden yapamıyoruz"

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

calendar 18 Ekim 2025 13:40 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2025 13:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Murat Salar: 'Reddedilen maddeler yüzünden yapamıyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, 25 Ekim'de yapılacak olağanüstü genel kurulda üyelerin oylarına sunulacak maddeleri anlattı.

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıda konuşan Salar, 20-21 Eylül'de gerçekleştirilen ve kongre üyeleri tarafından reddedilen maddelere ilişkin konuşarak 25 Ekim'deki olağanüstü genel kurulda destek istedi.

Reddedilen maddelerin hangi gerekçeyle reddedildiğini empati yaparak değerlendirdiklerini dile getiren Salar, "Camia çok geniş yetkilerle, tanımı belli olmayan yetkilerle yönetimlerin gayrimenkul tasarrufuna gitmesini kabul etmiyor. 25 Ekim'de yapılacak kongrede sizlere sunduğumuz 5 madde var." ifadelerini kullandı.

- "Gayrimenkul elde edinebilmemiz mümkün değildir"

Yapılacak olağanüstü genel kuruldaki 4. maddeye değinen Salar, Fenerbahçe Kulübünün elde ettiği gayrimenkulleri kamudan ya da bağış yoluyla edindiğine dikkati çekti.

Salar, 4. maddenin kabul edilmesine ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, "Bu maddenin iptal edilmesiyle bizim kamudan gayrimenkul elde edinebilmemiz mümkün değildir. Bunların edinilmesi için bu maddenin kabul edilmesine ihtiyacımız var. Bu madde geçmediği takdirde bize tahsis edilebilecek ya da bağışlanabilecek gayrimenkulleri edinebilme imkanımız şu anda mevcut değil." açıklamasını yaptı.

Olağanüstü seçimli genel kurulda, seçim atmosferi sebebiyle maddelerin kongre üyelerine tam olarak anlatılamadığının altını çizen Murat Salar, üyelerden destek istediği 5. maddeyle ilgili şunları söyledi:

"Burada 2 tane spesifik, kulübümüz uhdesinde bulunan 2 gayrimenkulle ilgili proje var. Adası, paftası ve parseli belli. Birisi kolejin arazisinde, diğeri Murat Ülker tarafından kulübe kazandırılan arazide. 16 Ekim Perşembe akşamı kendisiyle bizzat ben görüştüm. Bu projelerle ilgili tam desteğini verecek. Elekle su taşısak, camia olarak Fenerbahçe'ye katkılarını ödeyemeyiz. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu 2 taşınmazın adresleri belli. Proje geliştirmesinin Emlak Konut'la yapılacağı belli. Herhangi bir gri alan yok. Sayın Ali Koç başkan döneminde yapılan anlaşma Yüzde 80'e 20 şeklinde. Aşağı yukarı 150 milyon avro şeklinde gelir hesaplıyoruz. Bu projeleri başlatıp, ivedi şekilde tamamlayıp, finansal gelişime katkı sağlamak istiyoruz. Beşinci maddenin amacı bu."

- "Reddedilen maddelerden dolayı yapamıyoruz"

Üyelerin oylarına sunulacak 6. maddenin, kulübün kira geliri elde etmesini sağladığını belirten Murat Salar, "Reddedilen maddeler neticesinde, bu madde eğer onaylanmazsa locaları kiraya veremiyoruz, stadın altında araba galerileri var, bunların biten kira sözleşmelerini yenileyemiyoruz. Statta maç günü açılan büfeleri kiralayamıyoruz. Ek gelir oluşturma sürecimiz şu anda dondurulmuş durumda. Sadece kiraya verilmesi için bu maddenin onaylanması gerekiyor, aksi halde kira geliri elde edemiyoruz." diye konuştu.

Kulübün bazı tesislerinde tadilat yapılması gerektiğine dikkati çeken Salar, "Bazı tesislerimize deprem güncellemesi gerekmekte. Bunu yapmamız gerekiyor ama reddedilen maddelerden dolayı yapamıyoruz. Bu süreci tekrar başlatmamız gerekiyor ve 7. maddeyi bu sebeple onaylamanızı rica ediyorum. Başka restorasyonlar yapmamız da gerekiyor ama deprem güçlendirmesi öncelik teşkil ediyor." dedi.

Son olarak 8. maddeyle ilgili bilgi veren Murat Salar, şöyle konuştu:

"Bu maddede hassasiyetin ne olabileceğini düşünerek, sizler adına empati yaparak neyi amaçladığımızı açıklayacağım. Burada herhangi bir şeyin satışı dediğimizde, yakın geçmişteki acı tecrübeler sebebiyle negatif algılanabiliyor. Sadettin Saran ve ekibi olarak şunu taahhüt ediyorum, yakın gelecekte hisse senedi satmak gibi bir amacımız yok. Planlarımız arasında bu yok. Son genel kurulda bunu kürsüde eleştiren kişiyim. Bu maddede hisselerin devri veya geri alınması cümlesi var. Finansal hareket alanı açısından halka açık bir şirketiniz varsa, yeri geldiğinde değerinin altında işlem görüyorsa ki bunu iddia etmiyorum, eğer böyle bir durum varsa, imkanlarımız ölçüsünde bu hisseleri geri alabilmenin yetkisini talep ediyoruz."

Genel kurulda üyelere sunulacak 5 maddeyi de gerekçeleriyle anlatmaya çalıştığını vurgulayan Salar, "Bu maddeler, kulübümüzün finansal geleceği açısından gerekli. Sizlerin hassasiyetine maksimum özen gösterildi. Önümüzdeki dönemlerde de her finansal aşamada sizleri bütün açıklıkla, şeffaflıkla bilgilendireceğimize dair söz veriyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 8 3 3 2 13 9 12
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Kocaelispor 9 1 3 5 5 12 6
15 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.