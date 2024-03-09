Muhammet Taha Tepe: "Uğurcan Çakır bir rol model"

Trabzonspor'da sakatlanan Uğurcan Çakır'ın yerine kaleye geçen Muhammet Taha Tepe, Karagümrük maçı sonrası konuştu.

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Muhammet Taha Tepe: 'Uğurcan Çakır bir rol model'
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09 Mart 2024 22:38
Trabzonspor'da sakatlanan Uğurcan Çakır'ın yerine kaleye geçen Muhammet Taha Tepe, Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Muhammet Taha Tepe yaptığı açıklamada, "Çok iyi analiz yaptık hafta başından beri. 3 puanın önemli olduğunu biliyorduk. Düşmedik oyundan. İkinci yarıya daha iyi motivasyona çıktık ve güzel bir sonuç aldık" dedi.

Tepe ayrıca, "Uğurcan ağabeye geçmiş olsun. Çok iyi bir rol model. Bize tecrübelerini aktarıyor. Biz de sahaya uzun süre çıkamasak da onun anlattıklarıyla daha rahat maça çıkabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

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